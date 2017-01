«No nos divertimos en la pista»

Pasar por la sala de prensa al final de los partidos empieza a ser un trago amargo para Óscar Quintana. El entrenador del UCAM Murcia habla, explica situaciones, intenta justificar las derrotas, pero da la sensación de que cada vez le resulta más difícil convencer a su afición de las causas que tienen al equipo dando tumbos en la Liga Endesa.

El Baskonia, que hace dos días fue vapuleado por el Olympiacos en la Euroliga encajando una de las derrotas más abultadas de su historia, se desquitó en la Liga y ganó con autoridad en el Palacio de los Deportes de Murcia en un partido en el que fue muy superior como bloque de principio a fin y que prácticamente sentenció en la primera parte.

«Hemos salido muy erráticos, perdiendo la confianza en tiros cómodos y eso nos ha quitado la energía. Hemos perdido la energía en defensa con la que hemos empezado, dando opciones al rival de segundas y terceras oportunidades, que ha aprovechado muy bien el Baskonia y eso le ha permitido irse al descanso dominando el marcador de una forma clara y contundente». Con estas palabras comenzó ayer su comparecencia ante la prensa Quintana, quien añadió que «en la segunda parte hemos mejorado en defensa. El equipo ha querido meterse en el partido, pero no ha habido acierto».

En pista, los jugadores universitarios abusaron del lanzamiento de tres y su falta de acierto pesó bastante en el marcador. 5 de 34 intentos es una cifra ridícula.

«El equipo ha trabajado, pero hemos estado muy por debajo en el rebote», insistió Quintana, quien también se refirió al poco acierto ante la canasta contraria. «Hemos estado desacertados en los lanzamientos de tres, pero también de dos».

La afición volvió a pitar ayer al entrenador cántabro. Óscar no criticó la reacción de la grada, pero sí criticó que los silbidos fueron para algún jugador. «Entiendo que la afición esté enfadada. Pero prefiero llevarme la bronca y la pañolada antes que se critique a los jugadores. Lo que me duele es que en la primera mitad ya se silbara a algún jugador que está en el campo. Es lo que me duele. No me parece de recibo. Puedo llevar esa mochila porque no estoy en el campo y no me va a temblar el pulso en un lanzamiento».

Kevin Tumba debutó ayer. Aportó poco, pero Quintana confía en que logrará cubrir el hueco que ha dejado Faverani tras su marcha al Barcelona. «Se ha visto pronto con dos faltas [Tumba]. Pero tiene que aportar mucho más y seguro que lo va a hacer. Las dinámicas positivas o negativas contaminan y seguro que el miércoles ayuda en la EuroCup», dijo Quintana, en referencia al nuevo fichaje.

El técnico no quiso hablar de cómo ha afectado al equipo la marcha de Faverani. «Tenemos que centrarnos en los que estamos y en lo que tenemos que hacer para ganar el miércoles y divertirnos un poco más en el campo, ya que estamos sufriendo mucho».

La batalla por el liderato

Por otro lado, el Real Madrid se llevó ayer la batalla por el liderato de la Liga Endesa al superar, en un vibrante partido, a un combativo Valencia Basket que le puso contra las cuerdas en la primera mitad pero que se vio superado tras el descanso por un rival que fue de menos a más.

Los hombres de Pablo Laso reaccionaron a tiempo y salvaron los muebles y el liderato ante un equipo valenciano que fue por delante durante 25 minutos y acabó lastrado por un pésimo tercer cuarto, en el que solo anotó 8 puntos, lo que le dejó sin opciones de victoria. Los madridistas mantienen una jornada más su buena racha en su pista, donde no pierden en Liga desde el 27 de diciembre de 2015.