Derrota extraña en Gran Canaria

Partido extraño el que disputó el UCAM en Gran Canaria y del que se pueden sacar más conclusiones positivas que negativas, pese a la derrota. Porque de la primera mitad se puede destacar que el equipo se vio derrotado antes de tiempo, que abusó del triple como única opción para competir y que la defensa brilló por su ausencia. Los jugadores bajaron claramente los brazos, como si el mundo se les hubiese venido encima. Pasó factura anímica la ausencia de Faverani, porque el juego interior se queda muy empobrecido, y pesó haber jugado en Málaga el domingo por la tarde el último partido de la primera vuelta.

GRAN CANARIA UCAM MURCIA 94-85 Gran Canaria: McCalebb (10), Salin (4), O'Neale (11, 1 triple), Baez (10, 2 triples) y Pasecniks (9) -quinteto inicial-, Hendrix (13), Hollins (4), Oliver (4), Rabaseda (3), Kuric (18, 4 triples) y Aguilar (8, 2 triples). UCAM CB Murcia: Campazzo (11, 3 triples), Benite (10, 2 triples), Rojas (8, 2 triples), Radovic (11) y Delía (6) -quinteto inicial-, Llompart (2), Baron (12, 2 triples), Pocius (4), Antelo (19, 3 triples) y Olaizola (2). Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Uros Obrknezevic (Serbia) y Sergio Silva (Portugal). Eliminado: Rojas. Parciales: 29-19; 27-18 (56-37); 23-31 (79-68); 15-17 (94-85). Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Top 16, disputado en el Gran Canaria Arena. 3.886 espectadores. Ayer Gran Canaria 94-UCAM Murcia 85 Hoy Lokomotiv-Fuenlabrada Clasificación EQUIPO J G P 1. Lokomotiv 2 2 0 2. UCAM Murcia 3 1 2 3. Fuenlabrada 2 1 1 4. Gran Canaria 3 1 2 * Se clasifican para cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

Está fuera de duda que el Herbalife tiene mayor profundidad de plantilla y calidad en sus jugadores, pero también que pasaron de abusar y, en ocasiones reírse de su rival, a sudar tinta cuando vieron que el partido no estaba tan claro a su favor como en la primera parte. Y es que la primera mitad no pudo ser peor. Nadie defendió con criterio, todos se empeñaron en anotar de tres. El UCAM acertó con sus tres primeros triples, pero falló los once siguientes y fue Antelo, a la postre máximo anotador, quien cortó la facha negativa para cerrar un primer tiempo con 4 de 15.

El Herbalife quiso ridiculizar a su oponente y casi se da de bruces. Los de Quintana llegaron a perder 54-31 y la tragedia se mascaba porque, de seguir la media de anotación, era fácil que los locales se fueran a los 120 puntos. Mientras que los canarios celebraban la fiesta del baloncesto y pretendían meterle 40 a su rival, que se estaba dejando llevar, en el descanso los murcianos se lamieron las heridas, saltaron dolidos a la pista y revolucionaron el partido. Estaban dispuestos a caer con dignidad y Campazzo el primero. El argentino tiró de manual, se comió sobre la pista a Oliver, primero, y McCalebb, después, para dirigir la orquesta murciana hasta poner contra las cuerdas a un gran equipo que estaba obligado a ganar otra vez un partido que tenía en bandeja de plata. Empezó a dirigir a su equipo como él sabe, con minutos de calidad también para Llompart que facilitaron el descanso de su compañero. Facundo repartió balones a todos y Quintana contó hasta con siete anotadores, lo que dificultó la defensa de su oponente.

Con el 54-31 se mascaba la tragedia para el UCAM, pero Campazzo sacó la casta tras el descanso

En el Herbalife ya no estaban disfrutando tanto como antes y cuando se habían jugado cuatro minutos, el marcador estaba en 62-54. El parcial de 8-23 empezaba a escocer, el problema fue que el UCAM no aprovechó otros tres ataques de que dispuso para bajar de ocho su desventaja en pleno desconcierto local.

La reacción había sido muy buena, aunque Kuric, con sus triples, se encargó de que la euforia no se apoderase de los visitantes. El Herbalife defendía 11 puntos de renta en los últimos diez minutos, 12 cuando logró situarse 80-68. Y entonces llegaron los mejores minutos de Antelo y Baron desde el exterior, quienes lograron poner el 82-78 en el marcador con 6:30 por delante. Nada estaba decidido, aunque el cansancio y los minutos jugaban en contra del UCAM.

Luis Casimiro ya no sabía ni qué hacer ni dónde meterse. Con este mismo marcador Antelo y Llompart perdieron dos posesiones, Quintana fue castigado con una técnica, Baron falló un triple, los colegiados se sacaron de la manga una antideportiva a Rojas, unos pasos de Antelo que solo vieron los árbitros... demasiados errores de unos y de otros para ponerse a una canasta. Pese a todo el UCAM se puso 88-83 a falta de dos minutos para el final y 90-85 después. Pero conforme pasaba el tiempo el margen de error se hacía más pequeño y los fallos comenzaban a penalizar en exceso. Los últimos lanzamientos de tres puntos no entraron y el equipo murciano cayó con mucho decoro a base de orgullo y de una gran segunda parte en ataque y defensa.