Turno en la EuroCup de un UCAM molido y en cuadro

Cuando la suerte esquiva a un equipo, parece que no hay manera de enderezar el rumbo. Eso es lo que le está ocurriendo al UCAM últimamente. Primero fue la lesión de Ovie Soko, que no evolucionó como se esperaba, lo que le obligó a pasar por el quirófano ayer -tras un mes de baja su ausencia se va a prolongar otros dos meses más-. Posteriormente, la espantada de Faverani, que tenía el compromiso de jugar en Málaga y luego irse a Barcelona, pero no esperó ni las 24 horas a que se había comprometido. Y ahora el UCAM se tiene que medir a un equipo descansado, cuando hace poco más de 48 horas que los murcianos se han enfrentado al Unicaja. Y es que el conjunto isleño ha descansado este fin de semana en la Liga Endesa. Pero los dirigentes y la plantilla del UCAM no tienen tiempo para lamentarse de tanta mala fortuna, ya que tienen trabajo que hacer.

SEGUNDA FASE-3ª JORNADA Hoy Gran Canaria-UCAM Murcia Mañana Lokomotiv-Fuenlabrada Clasificación EQUIPO J G P 1. Lokomotiv 2 2 0 2. UCAM Murcia 2 1 1 3. Fuenlabrada 2 1 1 4. Gran Canaria 2 0 2 * Se clasifican para cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

El Herbalife está contra las cuerdas y la duda es saber cómo gestionará su necesidad de lograr el triunfo. Perdió en la primera jornada ante el Lokomotiv Kuban en su propia pista 86-71 y posteriormente cayó en Fuenlabrada por diez puntos (85-75). Con dos derrotas en otras tantas jornadas en el Top 16, el conjunto que dirige Luis Casimiro está al borde de quedarse sin opciones de clasificarse para los cuartos de final de la EuroCup, así que no tiene ningún margen de error.

Pese a no acudir a esta cita en las mejores circunstancias, el UCAM daría un paso enorme si logra la victoria fuera de casa. Y es que ganar los tres partidos de casa y uno fuera casi asegura el pasaporte para la siguiente fase. La necesidad la tienen los canarios, así que el equipo de Murcia puede jugar con la ansiedad del rival y cuanto más tiempo aguante en el marcador, más opciones tendrá de salir triunfador. El Gran Canaria ya tenía un juego interior muy interesante, pero con las incorporaciones de Ryan Hollins y Darko Planinic, que son los techos del equipo, muy pocos le pueden toser en la 'pintura'. Ahora tienen exceso de 'grandes' con cuatro pívots natos, aunque algunos de ellos tienen buen tiro exterior. Al Herbalife le sobran y al UCAM le faltan. El cuadro de Quintana lo puede pasar muy mal como su oponente se dedique a jugar balones interiores, ya que las ayudas dejarán libres a los tiradores.

Agotados, pero no lesionados, acuden los once jugadores del UCAM a esta cita en Gran Canaria, una pista siempre difícil. En dificultades en la competición europea por sus dos resultados anteriores, en la Liga Endesa marcha con solvencia y sus 10 victorias, una de ellas en Murcia, le permiten ocupar la sexta posición y jugar la Copa del Rey. Las claves son dos buenos bases como McCalebb y Albert Oliver, y mucho poder en el perímetro, con dos jugadores muy certeros en el tiro de tres como Kuric y Salin, o interiores que abren mucho la pista debido a su acierto en el triple como Aguilar y Hendrix.

Faverani se despide

Mientras tanto, Alejandro Gómez, director general de la entidad, trabaja en la búsqueda de un pívot. Viaja con el equipo siempre y ahora lo hace sin despegarse del móvil. Busca con urgencia un jugador para suplir a Faverani y, si puede, un alero alto por la baja de Soko. El jugador mandó ayer una carta de despedida a la afición: «Es la segunda vez que me despido de un club que tiene mucha parte de culpa de lo que soy hoy en día. Quiero dejar bien claro que nunca he pretendido perjudicar a un club que llevo en el corazón, al contrario, espero que la decisión sea la correcta y que con mi marcha el club siga evolucionando y yo lo haga también en el FC Barcelona Lassa. Ya regresé una vez y nunca sabremos lo que nos deparará el futuro... pero lo que tengo muy claro es que un trozo muy grande de mi corazón es murciano».