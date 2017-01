Medio UCAM cae en Málaga

Es imposible que el UCAM pueda competir en las circunstancias en las que se encuentra. Si la ausencia de Soko ya le condiciona en la defensa, la de Faverani (ayer en Barcelona para fichar por los azulgranas), le impide directamente competir bajo los tableros pese a la buena voluntad y trabajo de Delía. El equipo de Quintana trató de competir y lo hizo por momentos, pero en el tercer cuarto se desangró por completo al no poder defender las situaciones tácticas que en ataque le propuso Joan Plaza a Quintana. Fue un querer y no poder de los murcianos que salieron bien plantados en el primer cuarto, pero cuando el Unicaja dio paso a sus estrellas, el partido se acabó porque el desgaste al que la segunda línea había sometido a los murcianos había sido muy importante. Esa fue la clave del partido. Joan Plaza sacó un quinteto con menos puntos, pero muy agresivo en defensa para desgastar a Delía bajo los aros y desesperar a Campazzo. No le importó sacrificar a sus figuras porque tenía clara la lectura del choque ante la ausencia de Faverani.

UNICAJA - UCAM MURCIA 88 76 Díaz (2), Nedovic (17, 3 triples), Waczynski (11, 3 triples), Brooks (12, 2 triples) y Ndiaye -quinteto inicial- Okouo, Fogg (8, 1 triple), Dani Díez (10, 2 triples), Smith (9, 1 triple), Suárez y Musli (19). Campazzo (22, 3 triples), Baron (22, 4 triples), Rojas (5, 1 triple), Antelo (7, 1 triple) y Delía (9) -quinteto inicial- Llompart, Benite, Pocius (7, 2 triples), Olaizola y Radovic (4). Miguel Ángel Pérez Pérez, Vicente Bultó y Pedro Munar. Sin eliminados. 15-15; 20-15 (35-30); 31-18 (66-48); 22-28 (88-76). Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 6.237 espectadores. El próximo partido lo jugará el UCAM mañana en Gran Canaria (21 horas) ante el Herbalife, con motivo de la tercera jornada del Top 16 en la EuroCup. Y la Liga Endesa regresa al Palacio el domingo 22 de enero, a las 12.30 horas, ante el Baskonia.

Por tal motivo el primer cuarto fue muy igualado, en el segundo ya se pudo apreciar lo que pasaría después y eso que la renta del Unicaja fue muy ligera, y en el tercero el encuentro quedó sentenciado ante la desesperación del UCAM. En los últimos diez minutos solo quedaba caer con el mayor decoro posible, ya que la victoria estaba claro que se quedaba en casa. Los puntos de los locales en la 'pintura' y la aportación ofensiva de su banquillo, fueron determinantes, así como sus buenos porcentajes en el tiro de dos y tres puntos.

Los murcianos comenzaron el partido con fuerza y tratando de explotar sus puntos fuertes, el triple y el rebote defensivo, para evitar segundas opciones del rival. El equipo de Quintana, que siempre fue por delante, vio cómo la entrada de Musli a la pista, un pívot de 2,13 muy anotador, le iba a generar muchos problemas. Su entrada permitió a los malagueños empatar el partido a 15. En el segundo cuarto Plaza puso en la pista a sus hombres más rápidos y anotadores. Mientras que Dejan Musli se hacía dueño de la zona murciana, Dani Díez castigaba al UCAM desde el lanzamiento de tres puntos y Jamar Smith ponía la potencia y la fuerza en el contragolpe. Los malagueños tomaron ventaja porque, al igual que les sucedió en la EuroCup, el conjunto de Quintana estaba tieso en el tiro de dos puntos (3/15) y se mantenía en el partido gracias al acierto en el triple y a capturar su propio rebote, ya que al descanso llegó con 12 pérdidas. Los locales estaban madurando el partido y era cuestión de tiempo.

El club está obligado a reaccionar con rapidez si no quiere que el equipo se meta en un lío peor

Debacle tras el descanso

Tras el descanso solo hubo un equipo sobre la pista y ese fue el de Málaga. Musli era el dueño de la zona murciana, Brooks y Waczynski dominaban el perímetro y las amenazas constantes de Smits y Nedovic obligaban a los visitantes a salir lejos de su aro para defender. La aportación de Baron y Pocius fue insuficiente debido a que Campazzo se había ido del partido merced a las continuas faltas recibidas para defenderle, pero no señaladas por los colegiados. Un equipo con tantos argumentos como el Unicaja y con tanta profundidad de banquillo se mostró muy superior. Muchos puntos en la 'pintura' de sus teóricos suplentes. La cara de los jugadores murcianos era un poema y es que la faena que les había hecho su excompañero Faverani fue demasiado dura, dejando a su equipo 'colgado' 30 horas antes del partido.

En los últimos diez minutos los murcianos llegaron a estar 72-48 en contra, pero entonces Campazzo tiró de orgullo y cogió a sus compañeros para pedir un esfuerzo y que no se dejasen llevar. La victoria nunca peligró para los locales, pero Joan Plaza sí que tuvo que colocar a sus figuras en la pista cuando Campazzo y Baron comenzaron a anotar con cierta facilidad. Entre los dos, que fueron los máximos anotadores, provocaron que su equipo solo perdiese por 12 puntos.

El UCAM CB está obligado a reaccionar en los despachos tras la marcha de Faverani al Barcelona y la operación a la que hoy será sometido Ovie Soko, ya que se queda sin dos de sus hombres grandes. Ahora necesita un pívot y un ala, además uno de los dos tiene que ser formado en España, como el brasileño. Faverani pasó el reconocimiento médico y se queda en Barcelona, que no tiene ningún problema en pagar los 250.000 euros de la cláusula de rescisión, motivo por el cual el club murciano no tiene nada que decir al respecto. La normativa ACB permite que los clubes con gran poder económico desarmen o desmantelen a los más pequeños con la competición en marcha. Tras el 'destrozo' que le ha hecho el Barcelona al UCAM, que no ha tenido tiempo de reaccionar, el club que preside Mendoza está obligado a fichar un pívot anotador.