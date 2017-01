Ante el Unicaja, otra vez

Para cerrar la primera vuelta, el UCAM se enfrenta a un equipo contra el que ya ha jugado en dos ocasiones esta temporada, aunque haya sido en una competición distinta a la Liga Endesa, la EuroCup. En ambas supo competir y en Murcia ganó, mientras que en Málaga solo cedió en el tiempo extra de la prórroga. Los dos conjuntos se conocen perfectamente, saben cuáles son sus puntos fuertes y los débiles, y ninguno de ellos anda sobrado de triunfos. El equipo de Quintana está más cerca de la zona baja de la tabla que de engancharse a los 'playoff', pero el de Joan Plaza es séptimo y cualquier despiste en casa lo podría pagar muy caro.

JORNADA 16



Pista: Pabellón José María Martín Carpena. Hora: 18.30. UNICAJA MÁLAGA



Entrenador: Joan Plaza. Quinteto ideal: Fogg, Smith, Waczynski, Brooks y Musli. UCAM MURCIA Entrenador: Óscar Quintana Quinteto ideal: Campazzo, Baron, Rojas, Antelo y Delía.

El malagueño es uno de los clubes poderosos de la competición, pero no es invencible, si bien en su pista es complicado que se le sorprenda. Esta temporada solo lo han conseguido el Tecnyconta y el Valencia Basket. Otros como el Barcelona, Baskonia o Herbalife han perdido. Pero en el equipo murciano no se pueden parar a lamentarse por el difícil calendario que afrontan ahora, ya que eso supone perder energía en algo que no tienen solución. Quintana sabe que quizá sea este el partido menos complicado y que sus hombres se lo tienen que dejar todo para conseguir la sexta victoria.

Entre dos equipos que se conocen tanto lo más normal es que imperen el desacierto y los errores, así que el que menos cometa, conseguirá el triunfo. Los dos entrenadores tratarán de explotar las deficiencias del rival y en esta guerra el que mayor ventaja tiene es el UCAM, ya que es muy irregular y puede salir por cualquier otro sitio.

Faverani viajó ayer a Barcelona y, si hoy pasa las pruebas médicas, será nuevo jugador azulgrana

Los hombres de Quintana tiene potencial en el exterior e interior, el problema es que les cuesta mucho hacer un partido equilibrado por dentro y por fuera al mismo tiempo. A Campazzo intentarán sellarlo desde el primer momento. Plaza cuenta con tres bases, dos de ellos muy anotadores, que tratarán de fatigar al argentino para que su equipo no funcione y se atasque en ataque. Una defensa al hombre con ayudas para cerrar las líneas de pase del Facu es lo que intentará poner en marcha el entrenador local.

Presión a Campazzo

Para que esa tarea no sea tan fácil para el Unicaja, es vital un movimiento rápido del balón y abrir la pista para que cuando el base tenga a dos jugadores encima, haya uno liberado para lanzar a canasta. Pero el Unicaja cuenta con jugadores muy polivalentes y con mucho instinto anotador. Si Jamar Smith, Kyle Fogg y Nemanja Nedovic tienen su día desde el exterior, el UCAM lo tendrá imposible, ya que se verá obligado a adelantar a sus hombres de perímetro en la defensa y dejará muchos huecos en su 'pintura' para que Dejan Musli se exhiba.

Quintana, que esta semana no ha tenido mucho tiempo para preparar el partido debido al tortuoso desplazamiento a Krasnodar (Rusia) tendrá que actuar de psicólogo para recuperar jugadores que han demostrado su valía, pero que no están en su mejor momento. Si José Ángel Antelo tiene su día y es capaz de acertar desde el exterior, se podría convertir en el hombre del partido, ya que Plaza lo que no tiene son ala- pívots altos. De lo que sí dispone es de jugadores capaces de brillar en varias posiciones y ahí será Quintana el que tendrá que estar muy atento. Así que la batalla táctica será importante. Por cierto, el entrenador cántabro del club murciano estaba molesto con las informaciones hechas públicas en un medio de Málaga que 'colocaban' a Ndiaye en Murcia, porque según fuentes del club «no hay nada».

Faverani, en Barcelona

El que no estará en el partido en Málaga es el pívot Faverani, que ayer por la mañana abandonó la concentración del equipo y tomó un avión rumbo a Barcelona. Si hoy pasa las pruebas médicas, será el nuevo jugador del Barcelona, ya que el club catalán parece dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador, que está en 250.000 euros.

El equipo de Joan Plaza está al completo tras la recuperación de Musli, que no jugó en el partido de Liga frente al Betis, pero sí lo hizo el miércoles en la EuroCup. El serbio se tendrá que ver las caras con Faverani en la 'pintura', precisamente un jugador que se formó en las escalas inferiores del club malagueño. Sus técnicos no le vieron posibilidades y cuando firmó por el club murciano no hubo que pagar traspaso, sin embargo, Prestes llegó en la misma operación y solo cedido. Vitor explotó en Murcia y se consagró en el panorama europeo hasta llegar a la NBA y de su compañero Paulao jamás se supo. El brasileño estará motivado, al menos.

En el UCAM sigue ausente por lesión Soko. Tras este partido, el conjunto que dirige Quintana pernoctará en Málaga y mañana emprenderá el viaje a Gran Canaria, con los mismos jugadores, ya que el martes (21 horas) tiene que jugar el encuentro de la tercera jornada del Top 16 en la EuroCup. Fueron los isleños los que pidieron adelantar el choque un día y a los murcianos les vino mejor para ahorrarse el desplazamiento en autobús a Murcia.