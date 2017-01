El UCAM, con la mirilla oxidada

La balanza se pudo inclinar a favor de cualquiera de los dos equipos, pero al igual que sucedió no hace demasiados días en Fuenlabrada, lo hizo en contra del UCAM, si bien ni el juego ni las circunstancias fueron los mismos. Los murcianos perdían por tres puntos ante el Valencia Basket, pero dispusieron de una última posesión de 18 segundos para forzar la prórroga y empatar. El equipo de Quintana tuvo tiempo y fue Campazzo el que se la jugó, seguramente porque era el jugador con más confianza sobre la pista, pese a no llevar un buen día en los triples (2 de 7). Era el argentino el que se la tenía que jugar y después de que el balón tocase el aro, salió despedido hacia manos visitantes. Lo que no se entendió fue que en el Valencia nadie hiciese falta, ya que solo habrían sido dos tiros libres con el 75-78. No estuvieron listos y casi la lían. Fue la frustración del argentino lo que, al final del partido, hizo que le pegase un puntapié a la pelota, la cual fue directamente a la cara de un aficionado que se disponía a abandonar su ubicación en la grada. Fue de tal magnitud el golpe que el aficionado quedó aturdido en su silla sin poder levantarse y algo desorientado. Campazzo no se lo pensó dos veces cuando vio que su pelotazo había golpeado a un seguidor, raudo y veloz escaló por la grada, se sentó junto a él, se interesó por su estado, se disculpó y le regaló su camiseta.

75 UCAM MURCIA

78 VALENCIA BASKET La clave de la derrota local fue el mal arbitraje de los tres colegiados, siendo el más decisivo García Ortiz, y el 0 de 4 en triples en los últimos dos minutos (1 de 9 en el último cuarto). Campazzo (20, 2 triples), Baron (11, 1 triple), Rojas (3, 1 triple), Antelo (6, 2 triples) y Delía (4) -quinteto inicial-, Llompart (2), Benite (2), Pocius (5, 1 triple), Radovic (10) y Faverani (12). Diot (4), San Emeterio (2), Rafa Martínez (8, 2 triples), Dubljevic (20, 1 triple) y Sikma (4) -quinteto inicial-, Thomas (10, 2 triples), Van Rossom, Sato (10, 2 triples), Vives, Oriola (9, 1 triple) y Sastre (11). Daniel Hierrezuelo, José Ramón Ortiz y Juan de Dios Oyón. Sin eliminados. 18-14; 17-24 (35-38); 20-18 (55-56); 20-22 (75-78). Partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.543 espectadores, de los cuales un centenar llegaron desde Valencia. El UCAM jugará el miércoles en la EuroCup, en la pista del Lokomotiv Kuban (18 horas), mientras que en la ACB jugará el domingo en Málaga ante el Unicaja (18.30).

Fue el final de una triste mañana por la derrota y la oportunidad perdida de luchar por irse con dos victorias de ventaja sobre el descenso. No jugó mal el UCAM, pero sí a rachas, sin continuidad y cuidando poco su rebote en ciertas fases del partido. Además, volvió a buscar nuevamente el triple como solución cuando se atascaba en ataque o cuando era imposible encontrar una buena posición en la zona visitante debido a la agresiva defensa del Valencia Basket y a la poca o nula respuesta arbitral ante la misma.

Ortiz se ensaña

Y es que un partido que se decide por tres puntos o en una última jugada, se resuelve por matices. El equipo de Quintana defendió bien a un gran rival, repleto de grandes jugadores y con numerosas alternativas dentro y fuera de la 'pintura', aunque hubo hasta cuatro ocasiones en las que no lo pudo hacer peor, pues fue justamente castigado con la acción que más penaliza al infractor, el dos más uno. Compitió hasta el final por la victoria y nunca se fue del partido, pese a que llegó a estar nueve puntos abajo, pero también falló y se vio perjudicado por numerosas acciones de los árbitros, especialmente de García Ortiz. No es la primera vez que este árbitro perjudica a los murcianos. Se ha convertido en todo un clásico, y ayer se sumaron el principal, Hierrezuelo, y Oyón.

Es cierto que el UCAM falló los triples cuando más lo necesitaba, que fue en el último cuarto, y que le faltó intensidad para rebotear mejor en las dos canastas, pero también lo es que, a pesar de las malas decisiones o simplemente fallos en el lanzamiento, los colegiados señalaron cosas que solo ellos vieron y que siempre perjudicaron a los locales. Los árbitros no tienen la culpa de que Campazzo falle el último tiro ni de que tanto Benite como Pocius, desconocidos ayer, hagan 0 de 3 en triples cada uno en el último cuarto (para un total de 1 de 9 en los últimos diez minutos), pero sí de señalar falta a Faverani cuando Diot había pisado la línea lateral con el 73-76 a falta de 26 segundos, de sacar del partido a Antelo con faltas inexistentes, de señalar cuatro personales a los locales (a partir de ahí tiros libres para los visitantes) en los dos primeros minutos del segundo cuarto y de permitir una defensa más que dura del Valencia.

Dicho lo cual, con el 69-65 en el marcador Pocius erró un triple liberado que pudo cambiar el signo del partido a falta de algo más de cuatro minutos para el final, ya que la respuesta de Dubljevic fue contundente, él sí lo anotó y el parcial para su equipo fue de 0-8.