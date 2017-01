Pocius: «Tenemos equipo para esta más arriba»

Martynas Pocius, alero lituano del UCAM Murcia, admitió que la derrota encajada este domingo frente al Valencia Basket por 75-78 dejó en el vestuario "una sensación muy dura", pero al mismo tiempo dejó claro que tienen "ganas de mirar hacia delante y equipo para estar mucho más arriba".

Pocius compareció este lunes en rueda de prensa en el inicio de una semana exigente, pues el UCAM visitará el miércoles la ciudad rusa de Krasnodar para enfrentarse al Lokomotiv Kuban en la segunda jornada del Top 16 de la EuroCup y el domingo cerrará la primera vuelta en la Liga Endesa en la pista del Unicaja en Málaga.

"La derrota de ayer nos dejó una sensación muy dura, pues hicimos un muy buen partido en el que tuvimos posibilidades reales de ganar y al final perdimos. No obstante, hemos mejorado bastantes aspectos del juego, entre ellos el defensivo, y tenemos ganas de mirar hacia delante", comenzó diciendo.

El cuadro grana, que en la competición internacional viene de ganar al Montakit Fuenlabrada por 87-75, está "mejor en la EuroCup que en la Liga, pero hay que tener en cuenta que la española es la competición más dura de toda Europa", remarcó Pocius.

Los de Óscar Quintana son duodécimos en la competición doméstica con cinco victorias y 10 derrotas, encontrándose a tan sólo una de la zona de descenso.

"No es una situación agradable vernos en esa posición, pero tenemos equipo para estar mucho más arriba. Lo que hay que hacer es mejorar pequeños detalles que nos han hecho perder partidos por escaso margen y que podíamos haber vencido y somos capaces de hacerlo en el futuro. El planteamiento debe ser pensar en el siguiente partido y no mirar la tabla de posiciones", declaró.

Con respecto al torneo al que el UCAM CB volverá mañana, el exterior universitario resaltó la competencia que se encuentra en el grupo E.

"Coincidimos con dos rivales top como el Lokomotiv Kuban y el Herbalife Gran Canaria. El Lokomotiv disputó la pasada temporada la final a cuatro de la Euroliga, es un bloque muy potente y con grandísimos jugadores", aseguró.

El jugador nacido en Vilnius hace 30 años y que militó en el Real Madrid entre 2011 y 2013, volverá a un lugar cercano a su casa, pero no siente "nada especial por jugar en Rusia siendo lituano, seguramente sólo frío, y no será la primera vez que lo hago", comentó.

Pocius, quien este domingo anotó cinco puntos en 25 minutos, no está teniendo una temporada fácil, aunque tras un mal inicio parece encontrar el buen camino.

"Al comienzo tuve algunos problemas y lesiones que me impidieron estar al 100%, pero es algo que he dejado atrás y me encuentro cada vez mejor en la cancha. Estoy siendo más agresivo en el juego y como profesional sé que los tiros unos días entran y otros no", explicó el lituano, quien promedia 5,9 puntos y 4,1 de valoración en 16 minutos en la Liga y 3,7 puntos y también 3,7 de valoración en 13 minutos en la EuroCup.