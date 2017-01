Un arranque demoledor es suficiente

No tenía que haberse desgastarse tanto el UCAM pensando en la visita del Valencia Basket el próximo domingo, pero tras comenzar muy bien, cedió el dominio a su rival, que lo aprovechó para agarrarse al choque y desgastar a los hombres de Quintana. Y es que en condiciones normales, una renta de 12 puntos para derrotar al Montakit Fuenlabrada 87-75 en la primera jornada del Top 16 de la EuroCup se puede considerar un resultado magnífico, pero es que la ventaja pudo ser mucho mayor si el equipo de Quintana no hubiese sufrido nuevamente la irregularidad que tantos quebraderos de cabeza le está dando esta temporada. Lo tuvo en la mano y lo dejó escapar, porque el encuentro comenzó de manual para el UCAM, que cuando se habían disputado menos de cinco minutos ya dominaba por 14-0. Los partidos duran 40 minutos, pero el Montakit estaba fuera de sus casillas en solo cinco, desconocido, lanzando triples a ver si sonaba la flauta... un enorme repertorio de malas decisiones que llevaron a los locales a decantar el choque a su favor.

UCAM MURCIA FUENLABRADA 87 75 UCAM Murcia: Campazzo (18, 2 triples), Baron (17, 3 triples), Rojas (3, 1 triple), Antelo (8) y Delía (4) -quinteto inicial-, Llompart (4), Benite (10, 2 triples), Pocius (2), Radovic (5) y Faverani (16, 1 triple). Montakit Fuenlabrada: Hakanson (9, 1 triple), Popovic (5, 1 triple), Paunic (22, 2 triples), Wear (8, 2 triples) y González (1) -quinteto inicial-, Rupnik (8, 2 triples), Diagné (2), Sekulic (12) y Smits (8). Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Moritz Reiner (Alemania) e Igor Mitrovski (Macedonia). Eliminado: González. Parciales: 22-10; 16-21 (38-31); 26-18 (64-49); 23-26 (87-75). Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del Top 16 de la EuroCup, disputado en el Palacio de los Deportes ante 4.706 espectadores.

Y entonces fue cuando el técnico visitante reparó en que durante el partido de Liga quien puso en aprietos a su par en defensa fue Diagné y el que desequilibró la balanza en ataque, Smits. Los dos entraron a la pista, pero el partido ya estaba muy feo para los intereses de su equipo. La ventaja ofrecida por Cuspinera a los murcianos seguramente se debió a que tenía tres hombres menos, ya que Rey se había marchado al Manresa y tanto Cruz como O'Leary estaban algo tocados. Los locales se aprovecharon de esa circunstancia, pero con las nuevas incorporaciones en la pista el cuadro madrileño había logrado establecer cierto equilibrio. Pese a todo y debido a la superioridad de Vitor Faverani, que solo era frenado con faltas personales, el UCAM se fue al 28-12 con posesión del balón. Era la segunda vez que tenía el partido entre sus manos pese a que faltaban por jugarse 27 minutos. Estaba claro que el Montakit no iba a fallar eternamente sus triples y que alguno debía meter, pero no fue así como se metió en la lucha por el triunfo, sino fiándolo todo a Paunic, apretando en defensa e impidiendo que los murcianos pudiesen correr al contragolpe. Un parcial de 10-20 hasta el descanso dio alas a los madrileños, que no se podían creer que tras su mal inicio aún tuvieran opciones de ganar.

Tras el descanso aún se situaron a cinco puntos, pero entonces apareció Benite para anotar dos triples consecutivos y volver a abrir la brecha. Era muy importante para el UCAM que los rivales no se colocaran nunca a una canasta, por lo que pudiese suceder. El Montakit nunca se dio por vencido y con el 52-45 tuvo dos posesiones en ataque que erró. Eso y el robo con mate de Campazzo en el tercer cuarto, marcaron un antes y un después del partido.

Hasta 17 de ventaja

El argentino dio a sus compañeros la confianza que necesitaban y los triples de Faverani y Baron sobre la bocina sentenciaron (64-49). Aún anotó el pívot brasileño una canasta de dos para establecer la máxima renta en 17 y dosificar con peligro la renta inicialmente para cerrar el partido de forma definitiva con dos canastas seguidas de los murcianos, después de que los fuenlabreños se pusieran 70-62 a 6 minutos para el final.

La victoria se quedaba en casa pero era muy importante la ventaja final. Los puntos anotados por Paunic evitaron que esta fuera más contundente. El triunfo pudo ser histórico pero en el UCAM equivocaron los últimos ataques. No obstante, y aunque los aficionados querían más, el triunfo supo a gloria, ya que parece que el Palacio de los Deportes, tras las victorias ante el Estudiantes y el Fuenlabrada, vuelve a ser un poco más complicado para los rivales. Que anotadores compulsivos como Popovic y Hakason se quedaran en 1 de 6 en triples cada uno es un buen síntoma, ya que el equipo visitante se quedó en un 33% en triples cuando hace ocho días estuvo por encima del 50% ante el mismo equipo de Murcia.