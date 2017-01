El UCAM regresa a su competición fetiche

Hace ocho días el UCAM y el Fuenlabrada se vieron las caras en la Liga Endesa, por lo que pocas opciones tienen hoy de sorprenderse el uno al otro. Entonces los jugadores del Montakit Fuenlabrada se impusieron a los del UCAM, por deméritos de los murcianos antes que por otra cosa. Las claves, los puntos fuertes y los flojos siguen siendo los mismos, nada ha cambiado. Bueno, casi nada, ya que el conjunto visitante ha tenido una semana completa de descanso y los locales tuvieron un partido de alta tensión el viernes en el Palacio.

SEGUNDA FASE-1ª JORNADA Clasificación EQUIPO J G P 1. Montakit Fuenlabrada 0 0 0 2. UCAM Murcia 0 0 0 3. Lokomotiv Kuban 0 0 0 4. Gran Canaria 0 0 0 * Se clasifican para cuartos de final los dos primeros de cada grupo.

Pero es en casa donde el UCAM ha de hacerse fuerte y ni que decir tiene que en el Grupo E son los dos equipos más flojos sobre el papel, así que muchas de las opciones que tienen de ofrecer otro milagro a sus aficiones pasan por ganar esta noche. Una derrota murciana en casa ante los madrileños obligaría al UCAM a dar dos sorpresas, al menos, para intentar meterse en los cruces. Una victoria, en cambio, le haría concebir esperanzas, aunque la EuroCup no sea una competición prioritaria en estos instantes. Y es que para el técnico del UCAM, Óscar Quintana, hay un antes y un después en su plantilla. Un punto de inflexión que trata de revertir: «Está claro que la derrota ante el Obradoiro nos ha marcado y aún estamos tratando de recuperarnos a nivel mental. Nos hizo mucho daño y solo ganando partidos se puede olvidar».

El pasado miércoles los de Cuspinera se llevaron el gato al agua 86-83 en un choque que los de Quintana llegaron a dominar 49-60 en el tercer cuarto. Está claro que cualquier equipo acepta regalos de sus oponentes y más por estas fechas. Eso fue lo que hizo el Montakit Fuenlabrada entonces, dejar que el UCAM se estrellase una y otra vez consigo mismo para terminar haciéndose con el triunfo.

En teoría no debería de haber sorpresas. El conjunto local tiene mayor poderío en el interior, a pesar de la presencia del pívot cedido por el Barcelona al Montakit, y en el juego exterior se equilibra todo bastante con la presencia de grandes lanzadores desde el perímetro en ambos lados y dos bases que pueden ser desequilibrantes en cualquier momento del choque. Para Quintana hay más diferencias: «Estamos en el Palacio. Es una competición que arranca y es muy importante, porque luego tenemos dos salidas consecutivas. Una victoria en casa nada más empezar nos daría confianza».

Aunque hay un cierto sector del público empeñado en que parezca que el equipo juega fuera cuando lo hace en su Palacio, Quintana no sufre por él, pero sí reconoce que afecta a los protagonistas: «Hay un sector al que se oye bastante y que desde la segunda jornada está molesto conmigo. Haga lo que haga, da igual. Cuando se gana estos aficionados están callados y cuando se pierde, hacen ruido. A mí no me afecta porque he vivido situaciones más complicadas, pero son injustos con el equipo. En Fuenlabrada viví experiencias mucho más duras y hay gente que me odia. Los jugadores calientes sufren y padecen y es a ellos a los que hay que apoyar».

Mendoza no estará

El que está previsto que no pise el palco es José Luis Mendoza: «El presidente, que ha estado y sigue estando enfermo, está pendiente del equipo y me llama semanalmente. Es el más positivo y el más exigente. Está entregado al proyecto».

El tiro exterior y la dirección del juego o el ritmo del partido van a tener mucho que ver con el resultado. Será un encuentro en el que los bases van a tener una relevancia especial y no tanto en la anotación, que también, sino en el reparto de balones y la claridad a la hora de jugar el balón. En la cancha del Montakit hubo un hombre que desequilibró, Rolands Smits, un jugador de 21 años que puede jugar de ala o ala-pívot y cuya presencia fue fundamental para que los locales se hicieran con el triunfo. Además, este jugador es uno de los más importantes en la competición europea. Este es el hombre que puede marcar las diferencias, pero no hay que olvidar al base Hakanson, el escolta Popovic, todo un especialista en el tiro de tres; el ala Paunic, que no solo es un anotador sino que también rebotea con efectividad; y el pívot Diagné, un hombre de gran envergadura y capacidad de intimidación. Cuspinera suele equilibrar dos quintetos para no quedarse sin puntos o defensa en ciertas fases de los partidos.

Los dos conjuntos se presentan en esta primera jornada del Top 16 con mucha igualdad. En sus respectivos grupos consiguieron cuatro victorias y encajaron otras tantas derrotas. El UCAM presenta un ataque inferior, pero una defensa superior. Los jugadores importantes siguen siendo los mismos en una u otra competición, aunque Vitor Faverani ha sido más regular y decisivo en Europa. Es de esperar que los 21 puntos y 9 rebotes ante el Estudiantes le hagan ganar la confianza perdida. De hecho, ha sido elegido el jugador de la 15ª jornada. En el equipo de Murcia Soko continúa de baja y en el madrileño Álex Llorca también, siendo la del británico más importante por sus posibilidades a la hora de defender a aleros altos o ala-pívots. También Xavi Rey ha causado baja, ya que ha firmado por el Manresa.

Preguntado por lo que desea para el nuevo año en el ámbito deportivo, Quintana contestó que «lo que me gustaría para el 2017 es jugar los 'playoff' por el título y competir hasta el final». Y sobre la criticada salida de Víctor Arteaga al Estudiantes para dar entrada a Olaizola, quien goza de pocos minutos, el técnico explicó con pelos y señales que «Arteaga viene a este club porque nos parecía interesante y viene cuando yo estoy aquí. Su agente se lo quiere llevar porque dice que no está a gusto. Se lo quiere llevar a otro sitio donde le dicen que va a tener minutos. No sé por qué toma la decisión de irse, pero tenemos que reaccionar rápido y firmar un nacional por cuestiones de cupo. Nos encajó Olaizola».

