Urgencias por Navidad

Sin tiempo para lamentaciones, el UCAM tiene en casa una prueba de fuego. Un encuentro tan complicado como importante, ya que el Movistar Estudiantes es un rival directo en la lucha por evitar el descenso. Los dos equipos van mal, andan muy necesitados y están igualados a victorias (4) y a derrotas (9). Lo único que les diferencia es el promedio general, favorable a los de casa, y que el conjunto que dirige Quintana va a regresar a su Palacio.

UCAM MURCIA - MOVISTAR ESTUDIANTES Pista: Palacio de los Deportes. Hora: 20.30. Entradas: Por cinco kilos de alimentos y 5 euros se pueden adquirir dos localidades.

Este irregular UCAM necesita ganar para no meterse en más complicaciones de las que ya tiene y porque en las próximas jornadas de la Liga se va a tener que ver las caras contra equipos de la zona alta de la tabla, como el Valencia, Unicaja y Baskonia, de forma consecutiva. No está el horno para bollos en el club y la afición es consciente de que tiene que arrimar el hombro, pero es evidente su descontento con la situación y hay demasiados jugadores que están en la plantilla para marcar las diferencias y que no lo están haciendo o solo a cuentagotas.

Ha llegado un momento en el que el peor enemigo del equipo murciano es él mismo, ya que ha demostrado que atesora calidad y fuerza o intensidad, pero cuando no está centrado puede ser un juguete roto en manos de cualquier candidato al descenso. Da igual que se enfrente al Estudiantes, al Fuenlabrada, al Obradoiro o al MoraBanc. Si el UCAM hace un buen partido, el porcentaje que tiene de lograr el triunfo es muy alto, pero de lo contrario no tiene nada que hacer.

Y uno de los grandes pecados que está cometiendo es la falta de intensidad en las dos canastas. El UCAM madura los partidos y tiene la opción de romperlos, pero se relaja, piensa que está todo hecho y entonces llegan las lamentaciones. Quintana tiene la obligación de recuperar a hombres que tienen que ser determinantes en esta plantilla porque para eso están aquí. Jugadores como Faverani, Baron y Pocius. Un equipo como el de Murcia no se puede permitir el lujo de tener estrellas fugaces, que aparecen en momentos muy determinados de los partidos y después, jamás se supo. Con Delía ya recuperado igual es el momento de ver a Faverani desde el primer minuto para que asuma su rol de jugador importante y no solo en la EuroCup.

Sin Soko

Pero en el UCAM hay más problemas. Esta temporada daba la sensación de que la plantilla era redonda, ya que por primera vez desde hacía tiempo había un jugador que suelen llamar un '34', que es un ala que puede jugar de ala-pívot. Nunca se pensó que se pudiera añorar tanto a uno de los novatos en España como Ovie Soko, pero esta figura del '3' grande se ha hecho imprescindible tanto en la Liga Endesa como en la EuroCup. La mayor parte de las plantillas cuentan con un hombre de estas características y, si el rival carece de ello, lo explotan al máximo y suele ser rentable. En el Estudiantes se vuelve a dar lo que en Madrid ante el Fuenlabrada fue una pesadilla. Edgar Vicedo es un ala alto, no tanto como Smits ni con tanta longitud de brazos, pero sí requiere que si Rojas no puede con él, Radovic haga el mismo papel que contra Mumbrú. Aunque Vicedo no es tan decisivo, el peligro del Movistar Estudiantes es otro, el perímetro y la dirección de juego. Quintana necesita un refuerzo que sustituya al británico.

A Salva Maldonado le gusta mucho jugar con dos o incluso con tres 'pequeños' en su quinteto y por eso alterna la presencia de Omar Cook, Jaime Fernández y Edwin Jackson, que es su trío de lujo, con hombres menos determinantes como Grimau, Brizuela y Wilson. Lo tres primeros son los 'cañoneros' del equipo y pueden reventar un partido en cualquier momento. Además pueden jugar tanto en el perímetro para lanzar de tres como buscar penetraciones una y otra vez para anotar o cobrarse faltas, sobre todo Jackson y Jaime.

El Estudiantes tratará de imprimir un ritmo alto para cansar a Campazzo, ya que su entrenador es consciente de que es el hombre que decide en un alto porcentaje de qué lado caerá el triunfo. Sin Vicedo en la pista a Rojas le va a tocar bailar con la más fea, Jackson, un todoterreno que promedia 22 puntos por partido.

Se trata de una final para el UCAM Murcia y seguramente también para los madrileños.