La Copa del Rey es lo de menos

Tras la derrota en Fuenlabrada y los resultados que se dieron en la última jornada, ya es matemático que el primer objetivo del UCAM, la Copa del Rey, es imposible de alcanzar. Pero esto no es lo que más preocupa o debería hacerlo, sino que el equipo de Murcia está con 4 victorias tan solo, que son las mismas que suma el Divina Joventut, que se encuentra en puestos de descenso. Y es que el conjunto que dirige Quintana fue de lo más inocente ante un rival asequible, con pocas variantes en el juego que se dedicó a explotar la mayor envergadura de Smits sobre Rojas para decidir el partido. Y es tanto lo que aporta un ala de 207 centímetros como lo que genera a su alrededor cuando el resto de jugadores tienen que ayudar en la defensa. Su presencia en la pista fue determinante, al igual que los triples de Popovic, la dirección de Hakanson y no ponerse nerviosos pese a que el marcador lo tuvieron en su contra la mayor parte del tiempo.

FUENLABRADA UCAM MURCIA 86 83 El mejor del UCAM fue Antelo con 15 puntos y 8 rebotes, además de recuperar dos balones y forzar 5 faltas. Montakit Fuenlabrada: Hakanson (13, 3 triples), Cruz (7, 1 triple), Paunic, Wear y Diagné (9) -quinteto inicial-, O'Leary (9, 1 triple), Sekulic (8), Rupnik (2), Rey, Popovic (15, 3 triples), Smits (12, 2 triples) y Paunic (11, 1 triple). UCAM CB Murcia: Campazzo (19, 3 triples), Baron (15, 2 triples), Rojas (3), Antelo (15, 2 triples) y Delía (11) -quinteto inicial-, Llompart, Benite (6, 1 triple), Pocius (2), Radovic (9, 1 triple) y Faverani (3). Árbitros: Martín Bertrán, Jorge Martínez y Martínez Díez. Sin eliminados. Parciales: 21-29; 24-19 (45-48); 21-21 (66-69); 20-14 (86-83). Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Endesa, disputado en el pabellón polideportivo Fernando Martín de Fuenlabrada ante 5.553 espectadores. El próximo partido lo jugará el UCAM mañana viernes en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el Movistar Estudiantes, a las 20.30 horas. Barcelona Lassa 94-Valencia 82 ICL Manresa 77-Movistar Estudiantes 75 MoraBanc Andorra 92-Unicaja 87 Herbalife Tenerife 74-Baskonia 61 Betis 86-Real Madrid 85 M. Fuenlabrada 86-UCAM Murcia 83 Joventut 84-Tecnyconta Zaragoza 80 Rio Natura 77-RETAbet Bilbao 83 EQUIPO PJ PG PP 1. Real Madrid 13 11 2 2. Barcelona Lassa 13 10 3 3. Valencia Basket 13 9 4 4. Iberostar Tenerife 13 9 4 5. Baskonia 13 8 5 6. Unicaja 13 8 5 7. MoraBanc Andorra 13 8 5 8. Herbalife Gran Canaria 14 8 6 9. RETAbet Bilbao Basket 13 7 6 10. Montakit Fuenlabrada 14 6 8 11. Tecnyconta Zaragoza 13 5 8 12. Real Betis Energía Plus 13 5 8 13. UCAM Murcia 13 4 9 14. Rio Natura 13 4 9 15. Movistar Estudiantes 13 4 9 16. Divina Seguros Joventut 14 4 10 17. ICL Manresa 13 2 11

En cambio, en el UCAM fallaron demasiadas cosas y aun así tuvo la opción de luchar por forzar la prórroga. Una derrota no se debe reducir a una última jugada, pero es un grave error que Baron se juegue un triple para empatar cuando aún quedan tres segundos y no toque ni el aro. Es un hombre que llegó para tomar este tipo de decisiones, pero es de lo más irregular y pasó de ser importante en el primer cuarto con 9 puntos, a pasar inadvertido en los otros tres con 6 puntos y un total de 2/9 en triples. Pero el escolta norteamericano no fue el único culpable. Campazzo, pese a sus 19 puntos (6 pérdidas y malos porcentajes), fue superado en la dirección por el base cedido en Fuenlabrada por el Barcelona, Hakanson; Benite tampoco fue resolutivo; Faverani se quedó en 3 puntos y Diagné lo superó una y otra vez. Se pudo ver la peor versión de Pocius con 2 puntos -no falló mucho, el problema fue que no tiró a canasta-; Llompart tampoco supo cambiar el ritmo...

Mal día para el banquillo

Dos datos importantes de lo que sucedió ayer en Fuenlabrada se pueden ver en las estadísticas. El primero de ellos es que los jugadores que salieron desde el banquillo en el Montakit Fuenlabrada lograron la friolera de 46 puntos y los del UCAM solo 20, cuando no hay ninguna duda de que Quintana tiene más profundidad en su plantilla. La segunda es que entre los tres especialistas, Baron, Campazzo y Benite, solo anotaron 6 de 21 tiros de tres para completar una mala serie de 9 de 30 en el cómputo total.

Ayer fallaron muchas cosas y que el equipo murciano lo iba a pasar mal era algo que se veía venir. El UCAM tuvo el partido en sus manos en varias ocasiones. En el primer cuarto se fue en el marcador y tras la única canasta de Rojas para abrir el segundo la diferencia fue de 21-31. Los madrileños se metieron en el partido a base de triples y al descanso el equilibrio era casi total. Pero en los primeros instantes del tercer cuarto el conjunto murciano desplegó su mejor juego y tuvo al rival contra las cuerdas, luego le faltó paciencia. El UCAM superó a su oponente con Antelo y Campazzo en plan estrellas. En el Montakit tuvieron que pedir un tiempo muerto porque el marcador era muy favorable a los visitantes, 49-60 (6:20). Aún dispuso el UCAM de algún ataque más para incrementar la renta y dejar noqueado a su rival, pero falló en ataque, entró a la pista Smits y todo se acabó porque Rojas no puede con un hombre que le saca más de 15 centímetros. Los jugadores del banquillo local y el 2 de 9 en lanzamientos triples hicieron el resto.

En el último cuarto el UCAM perdió sus tres primeras posesiones, no así el rival que sí acertó con el aro. Se puso por delante el Montakit, entró el pánico en los murcianos, que comenzaron a fallar casi todo y con 8 arriba a 4:15 para el final, los jugadores locales lo tenían en su mano (82-74). Solo al final, con un triple anotado por Antelo, el capitán dio una última opción a su equipo, pero Baron falló por precipitarse y el UCAM Murcia se mete otra vez abajo y se despide de la Copa de forma matemática.