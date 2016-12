El UCAM busca agarrarse al tren de la Copa sin Soko

El UCAM Murcia se enfrenta esta noche, después de diez días sin competir, con el Montakit Fuenlabrada, rival de similares prestaciones. Ambos se encuentran en el 'top 16' de la EuroCup, tras lograr el mismo número de victorias, mientras que en la Liga Endesa los madrileños solo suman un triunfo más, por lo que el UCAM está en disposición de ganar, siempre que logre realizar un partido similar al último -en su pista y ante el Bilbao-. Aunque haya un cierto paralelismo entre ambos, el conjunto de Quintana se puede considerar superior, pero no es menos cierto que jugar en el Fernando Martín puede ser un auténtico infierno. El público está muy encima de los jugadores y colegiados y aprieta mucho. El Fuenlabrada perdió sus tres primeros duelos como local frente a conjuntos de la talla del Bilbao, Unicaja y Barcelona, pero posteriormente hizo añicos a oponentes de la zona alta como el Valencia y el MoraBanc Andorra, además del Manresa. Eso sí, el equipo que dirige Quintana ha ganado en la localidad madrileña en sus dos últimas visitas.

LA JORNADA Ayer Barcelona Lassa 94-Valencia 82 ICL Manresa-Inter Movistar 20.45 MoraBanc Andorra-Unicaja 21.00 Herbalife Tenerife-Baskonia 21.30 Betis-Real Madrid 21.30 Hoy M. Fuenlabrada-UCAM Murcia 20.00 Joventut-Tecnyconta Zaragoza 20.00 Rio Natura-RETAbet Bilbao 20.00 EQUIPO PJ PG PP 1. Real Madrid 12 11 1 2. Barcelona Lassa 13 10 3 3. Valencia Basket 13 9 4 4. Iberostar Tenerife 13 9 4 5. Baskonia 12 8 4 6. Unicaja 12 8 4 7. MoraBanc Andorra 12 7 5 8. Herbalife Gran Canaria 13 7 6 9. RETAbet Bilbao Basket 12 6 6 10. Tecnyconta Zaragoza 12 5 7 11. Montakit Fuenlabrada 13 5 8 12. UCAM Murcia 12 4 8 13. Movistar Estudiantes 12 4 8 14. Obradoiro 12 4 8 15. Real Betis Energía Plus 12 4 8 16. Divina Seguros Joventut 13 3 10 17. ICL Manresa 12 1 11

Pero el UCAM tiene en él mismo a su peor enemigo. Ya ha demostrado que es capaz de plantarle cara a los más grandes de la Liga Endesa y de triunfar contra equipos muy superiores en Europa. Lo que le falta es regularidad y, hasta que no la alcance, no podrá pensar en objetivos ambiciosos. Se habla de que este es el último tren para agarrarse a las opciones de jugar la Copa para ambos, pero Quintana trata de quitar presión a los suyos, no en vano la Copa es un premio que a estas alturas está casi descartado. Alejarse de la zona peligrosa y dejar atrás la irregularidad, producto de la falta de concentración y malas decisiones, es el reto. Lograr dos triunfos consecutivos es lo que persigue el equipo para ganar confianza y que el gran partido realizado frente al Bilbao no se considere una excepción. El UCAM afronta una serie de 6 partidos muy importantes en 19 días, que van a marcar el futuro más inmediato de la entidad. Dosificar, simplificar y fallar lo menos posible será muy importante.

Los jugadores del UCAM tienen que enfrentarse esta tarde al Montakit y el viernes recibirán al Movistar Estudiantes en el último partido del año. El día 4 de enero comienza en casa el 'top 16' y el UCAM recibe precisamente al Montakit Fuenlabrada, mientras que el 8 de enero su rival en la Liga (en el Palacio) será el Valencia; viajará el día 11 a la pista del Lokomotiv y terminará la primera vuelta de la competición doméstica en la pista del Unicaja de Málaga. No es precisamente un camino de rosas, sino todo lo contrario, y ni tan siquiera hacer un pleno de cuatro triunfos en la Liga Endesa podría asegurar una plaza en la Copa del Rey para los visitantes hoy.

Al margen de la exigencia del calendario, Quintana no podrá contar con Soko. El británico es una pieza importante a la hora de defender a alas altos o ala-pívots muy móviles. Sin ir más lejos, el UCAM se va a encontrar un gran problema en Fuenlabrada y es que Jota Cuspinera dispone de un ala de 2,07, Rolands Smits, muy difícil de defender tanto dentro como fuera de la zona. Solo una defensa de anticipación puede hacer que Rojas le inquiete. No obstante, Radovic podría acometer esa función, siempre que los hombres altos de su equipo no se carguen de faltas personales.

Los jugadores más peligrosos del Montakit Fuenlabrada son el ala Paunic, un tirador y anotador compulsivo desde la línea de tres puntos y máximo anotador de su equipo; el base Hakanson y el mexicano Paco Cruz, un escolta anotador. Aunque el madrileño es un equipo peleón, la calidad de los murcianos debería imponerse desde el primer minuto. Golpear primero supone dar un gran paso para hacerse con la victoria. Los dos equipos tienen ausencias para este encuentro, si bien la de Ovie Soko en el conjunto murciano es más importante que la de Álex Llorca en el Montakit.

Donación de sangre

Por otro lado, como viene siendo tradición en estas fechas, Óscar Quintana pasó ayer por las instalaciones del hospital Mesa del Castillo para donar sangre en el puesto del Centro de Hemodonación. Luis Mesa del Castillo, director general del centro, quiso agradecer «a Óscar Quintana su apoyo, que da mucha visibilidad a esta acción».