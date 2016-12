Campazzo: «Por mi cabeza no pasa irme del UCAM»

El partido ante el RETAbet Bilbao fue casi perfecto para Facundo Campazzo. Anotó, reboteó, asistió a sus compañeros y levantó a la grada en más de una ocasión. Su actuación (36 de valoración), le hizo ser el MVP de la jornada para la Liga Endesa. «Lo conseguí porque supe manejar el ritmo del juego y, a través de una buena defensa, generé buenos tiros, no solo míos, sino también de mis compañeros. También hay que tener un buen día», dijo ayer el argentino.

Aun así, el base universitario no cree que haya llegado a su mejor nivel. «Eso lo tendría que pensar y decir a final de temporada. No sé si he llegado al nivel que quiero estar. Yo me dejo llevar por el resultado colectivo. Mientras ganemos, estamos bien. Trato de dejar todo dentro de la cancha y mi objetivo es intentar defender duro e incomodar al rival».

El argentino añadió que cuando ganas «se ve todo bien. El pasado sábado jugamos como queremos. Teníamos una deuda con nuestra afición y nuestro entrenador, y necesitábamos una victoria ante nuestra gente». Para cerrar el año, el UCAM tendrá que enfrentarse al Fuenlabrada, el 28 de diciembre, y al Estudiantes, el 30. «Son partidos importantes y queremos terminar lo más arriba posible en 2016».

Sobre la posible vuelta de Campazzo al Real Madrid a mitad de temporada, el argentino aseguró que su cabeza «siempre está en el UCAM Murcia, nunca se me ha ocurrido irme. Para mí, este no es un club de paso. Vine aquí y asumí el compromiso para llevarlo al frente, y voy a dejar el 100% y mi vida aquí para superar nuestras expectativas en junio».