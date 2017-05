Verdasco da la campanada y se carga a Zverev

El alemán Alexander Zverev, de 20 años, considerado uno de los candidatos al título en Roland Garros, fue eliminado este martes en primera ronda por el español Fernando Verdasco (37º ATP), en cuatro sets; 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 53 minutos. Zverev, décimo de la ATP, es la gran promesa del circuito. Viene de ganar el Masters 1000 de Roma al batir en la final a Novak Djokovic.

Desde 1957, cuando Nicolas Pietrangeli cayó ante Mal Anderson, el vencedor de Roma, que directamente entra entre los favoritos a ganar en París, no caía en la primera ronda de Roland Garros. Tuvieron que pasar 60 años para que Zverev lo repitiera.

"Jugó muy bien, de manera muy inteligente, yo no sentía muy bien la bola. Jugué muy corto y muy defensivo", dijo el alemán, muy lejos de la línea de fondo y con problemas para tomar la inciativa en los intercambios.

"Estuve muy bien en Roma y gané, aquí jugué mal y perdí. Es el deporte, el mundo no dejará de girar. Me debo preguntar el porqué he jugado así hoy, pero no hay nada trágico", añadió el veinteañero, también ganador este año en Montpellier y Múnich, en tierra batida.

"Tomaré varios días de descanso antes de prepararme para la gira de hierba porque estas últimas semanas han sido muy duras. Ha sido positivo, pero también muy cansador", señaló.

Verdasco, de 33 años y que compite en Roland Garros por 14ª ocasión, jugará en segunda ronda con el francés Pierre Hugues Herbert. Su partido ante Zverev fue aplazado en la noche del lunes por la falta de luz cuando ambos jugadores habían ganado un set.

En la reanudación, Verdasco fue contundente ante un jugador con menos experiencia, que pagó su frustración rompiendo la raqueta contra el suelo, lo que provocó los abucheos de la Philippe Chatrier. El español, zurdo y con un juego muy potente, se ha convertido en un especialista en sorprender en las primeras rondas. Así le ocurrió a Rafael Nadal en su debut en Australia 2016. Este año estuvo cerca de eliminar a Djokovic en la semifinal de Doha, pero desperdició cinco bolas de partido.

Victoria de Nico Almagro

Nicolás Almagro también se metió en segunda ronda tras derrotar al chipriota Marcos Baghdatis por 6-7, 6-4, 6-3 y 7-6, en un largo partido que se fue hasta las 3 horas y 15 minutos. El tenista español se mostró muy firme desde el fondo de la pista y supo remontar el set en contra.

Almagro basó su victoria en el servicio, consiguió 16 saques directos, y logró 67 golpes ganadores. Ahora tendrá otro hueso duro de roer como es el argentino Juan Martín del Potro, verdugo de su compatriota Guido Pella.

Carla Suárez avanza con autoridad

La española Carla Suárez, 21ª cabeza de serie, superó la primera ronda de Roland Garros al batir a la griega Maria Sakkari en dos mangas por 6-4 y 6-2, en una hora y 22 minutos.

Suárez, que pasó muchos problemas en el primer set, en el que llegó a ir perdiendo por 4-1, para ganar luego cinco juegos seguidos, aprovechó la primera de las tres bolas de partido que tuvo con 5-2 para cerrar el duelo en la pista N.17. Muy sólida, la jugadora canaria se apuntó 6 de las 13 bolas de rotura de las que dispuso para ganar el duelo.

"Está claro que he ido de menos a más. Al principio costó un poquito. Es cierto que el 4-1 era irreal, porque tuve puntos de break antes. Pero a partir de ahí fui subiendo el nivel. El segundo set, sin hacer un gran tenis, ella fue bajando y eso se notó", analizó Suárez, que tuvo que remontar en el primer set.

Suárez jugará en segunda ronda con la rumana Sorana Cirstea, que ganó a la china Shuai Peng por 6-3 y 6-1. La jugadora canaria, de 28 años, que finalizó 2016 en el puesto 12º de la clasificación mundial, tiene como mejores resultados en París los cuartos de final de 2014 y 2008, el año de su debut.

Tras su partido insistió en la importancia de lo "mental". "El año pasado llegaba con más ritmo. En mi caso, si no tengo problemas físicos, la diferencia está en lo mental", dijo sobre un eventual largo recorrido en París.

Finalmente se refirió a la ausencia de Serena Williams, gran dominadora del tenis femenino en la última década. :

"Es cierto que el cuadro está más abierto, Las 20 o 25 primeras sabemos que tenemos opciones y es algo positivo", dijo.