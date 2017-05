Ferrer resucita en Madrid

David Ferrer resucitó en un partido que tuvo perdido y en el que su espíritu de lucha y superación le sirvió para conseguir una victoria que oxigena el peor año del alicantino. Ferrer venció en tres sets (2-6, 7-6 (1) y 6-4) al kazajo Mikhail Kukushkin en más de dos horas y media de encuentro.

La lucha y el tesón de Ferrer aparecieron en una Caja Mágica plagada de un público que supo animar a su jugador cuando más lo necesitó. El español llegó a ir set y 'break' abajo en el segundo set, cuando el kazajo, de origen ruso, tuvo una ventaja de 3-1. Pintaban bastos para Ferrer, quien pese a las semifinales la semana pasada en Estoril, se encuentra sumergido en la peor temporada de su carrera. A Ferrer se le vio frustrado, sin darle profundidad a la bola y pegando muy por detrás de la línea de fondo. Una frustración que se incrementaba si se tenía en cuenta que enfrente estaba el número 80 del mundo, y sus reveses paralelos iban directos a línea.

El colapso de Kukushkin llegó con la ventaja. El jugador kazajo se enredó en discusiones consigo mismo y con el juez de silla y acabó por ceder la rotura y el set en el 'tie break', donde Ferrer endosó un 7-1.

El último set fue un ejercicio de resistencia de Ferrer, que consiguió calmar los ánimos de Kukushkin, quien a cada punto, incluso con los fallos del primer saque de Ferrer, no dudó en sacar el puño y mirar a su contrincante y a la grada, la cual en ocasiones pareció estar más atenta de los movimientos del futbolista Gerard Piqué, que disfrutó del partido en los palcos.

Los sonoros abucheos del público de Madrid contrastaron los aplausos que recibió el de Jávea al romper en el primer juego del tercer set, y al resistir desde el fondo de la pista para sobrevivir a tres puntos de rotura, uno en el sexto juego y otro en el octavo de los que dispuso el kazajo. A la tercera bola de partido, sobre su saque, David Ferrer firmó una de las victorias más importantes de la temporada, y la que debe aupar al alicantino para conseguir un buen papel en la capital. "Es (una victoria) muy importante y más en este momento porque no he ganado muchos partidos, no he encadenado muchas victorias, me puede dar confianza, para llegar al nivel que yo quiero", señaló en rueda de prensa Ferrer.

Nadal retrasa su debut al miércoles

Rafa Nadal, por su parte, tendrá que esperar para debutar. El balear explicó en rueda de prensa del Masters 1000 de Madrid que no iniciará su participación hasta el miércoles ante el italiano Fabio Fognini debido a la otitis que le ha afectado en los últimos días. "El viernes me desperté a las tres de la mañana con un dolor en el oído, fui al día siguiente al médico y creo que tengo una otitis", indicó. Nadal señaló que le hubiera gustado debutar el martes, pero que tendrá que ser el miércoles. Aun así, Rafa aseguró que, pese a sentir molestias en el oído y la cabeza, "no será un problema" y que espera estar bien en los próximos días.

El balear también indicó que afronta Madrid con optimismo ya que los resultados en Montecarlo y Barcelona fueron muy buenos. Con respecto, a la ruptura de Novak Djokovic con su equipo, Rafa no quiso entrar en valoraciones y afirmó que "si él cree que es bueno, está haciendo lo correcto". Además, el manacorense se refirió a los resultados tanto de Djokovic como de Murray en los primeros meses de 2017 como algo inesperado. "De los mejores siempre esperas que ganen, por unas circunstancias u otras han perdido partidos, pero las dinámicas cambian y serán ellos los que estén luchando por los títulos importantes de la temporada".