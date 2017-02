Bautista y Carreño remontan a la correosa Croacia

El equipo español, capitaneado por Conchita Martínez, consiguió su pase a los cuartos de final al derrotar a Franko Skugor y Nikola Mektic en la jornada que cerró la primera ronda de la Copa Davis. Roberto Bautista batió a Franko Skugor en cuatro sets por 6-1, 6-7 (4), 6-3 y 7-6 (8) y Pablo Carreño cerró el fin de semana con la victoria ante Nikola Mektic (7-6 (4), 6-1 y 6-4.

El castellonense demostró su favoritismo y no se dejó amedrentar por una grada que ganó adeptos desde el viernes. Los croatas se creyeron, con las victorias del viernes y el sábado, que superar a España era posible y se animaron cada vez más a dar calor a los suyos en la pista de Osijek. Pero hacía falta algo más que buenas intenciones.

Roberto, que sabía que en su raqueta estaba la posibilidad de forzar el quinto partido, no dio opción desde el principio, y se anotó en diez minutos los tres primeros juegos del encuentro. Bautista dio un golpe de autoridad para enseñar a la grada que la sorpresiva victoria de Skugor en el primer partido de la serie no se iba a repetir. El castellonense impuso su ritmo, con largos peloteos que incomodaron a un croata que se mueve mejor cuando los puntos son rápidos y cortos. Skugor, de casi dos metros, se empequeñeció ante un Bautista que tiene ya mucha experiencia en estas situaciones, y que no deja que la presión le venza, como ocurrió en Brasil hace tres años. El español tiró de galones y rompió el saque de Skugor en dos ocasiones para cerrar el primer set por 6 a 1. Se resistió el croata a caer, y salvó cinco puntos de ‘break’ para llevarse el segundo set en el ‘tie break’.

Los fantasmas de Rusia sobrevolaron Osijek, pero Bautista los ahuyentó y se apuntó los dos siguientes sets, ante un Skugor que no pudo revivir el partidazo que se marcó ante Pablo Carreño y sucumbió en cuatro sets. Una rotura en el tercero y llevarse el ‘tie break’ del cuarto fueron suficientes para un Bautista que, a sus 28 años, ha vivido muchas batallas como esta. “Ha sido el partido con más nervios de mi vida”, aseguró Bautista tras el partido.

Carreño aprende del pasado

El capitán croata prescindió de Pavic y dio entrada a Mektic, quien se aprovechó de los nervios iniciales de Carreño para competir el primer set. Pero solo para eso, competirlo, porque quien se llevó el gato al agua fue el español. Carreño fue ‘break’ arriba en dos ocasiones y llegó a sacar para cerrar el primero 6-4, pero los nervios le atenazaron y el set tuvo que decidirse en el ‘tie break’, donde el español sí que no falló y se lo llevó por 7-4.

Con una manga ya en el zurrón, Pablo se deshizo de la presión y Mektic se vino abajo. El asturiano empezó el primer set con rotura arriba al enganchar un revés a dos manos paralelo imposible de alcanzar para el croata. Encadenó entonces tres juegos seguidos y volvió a romper para cerrar el segundo por 6-1. El croata despertó un poco en el tercer set. Comenzó a jugar más agresivo al subir a la red, meter primeros y conectar más ganadores de derecha. Esto le sirvió para aguantar durante los ocho primeros juegos, al salvar hasta cinco bolas de rotura. En el noveno, Pablo apretó, el croata jugó con segundos saques y con una doble falta certificó su condena. Al juego siguiente el español cerró el partido. “La gente me ha apoyado mucho, tenía que ganar este partido para España”, resaltó Pablo al conseguir la victoria.

España cierra de esta manera su pase a cuartos de final con más sufrimiento del esperado. La derrota en el primer partido de Pablo Carreño, unida a la cosechada en el dobles por Feliciano López y Marc López, complicó un cruce que pareció muy decantado hacia el lado español por las ausencias de las grandes raquetas croatas como Marin Cilic o Ivo Karlovic. Bautista asumió a la perfección el rol de número uno y Carreño supo redimirse de su derrota el viernes para dar el pase al equipo de Conchita a los cuartos de final de esta Copa Davis, en los que ya espera la Serbia de Novak Djokovic, que derrotó a Rusia.