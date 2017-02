España comienza ante un subcampeón mermado

El equipo español de Copa Davis, capitaneado por Conchita Martínez, vuelve este fin de semana al Grupo Mundial, tras tres años fuera de la primera división del tenis. España no disputa una eliminatoria del Grupo Mundial (fuera de los play off de ascenso y descenso) desde febrero de 2014, cuando el equipo, en ese momento entrenado por Carlos Moyá, cayó con Alemania en Fráncfort. Desde entonces, España vagó por un 'infierno' compuesto por Brasil, Rusia, Dinamarca, Rumanía y la India, y es ahora cuando ve la luz en forma de primera ronda del Grupo Mundial, donde además, cuenta con grandes opciones de pasar de ronda.

España jugará en Osijek, sede de la eliminatoria, con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López y Marc López. No estará finalmente Rafa Nadal, que por recomendación médica, tras su esfuerzo en el Abierto de Australia dejó su sitio al toledano Feliciano López. La pista, techada y de superficie dura se adapta bien a las características de los españoles, que han conquistado títulos bajo estas condiciones (Bautista en Sofía 2016, Carreño en Moscú 2016, Feliciano en Viena 2004 y Marc en la Copa de Maestros 2012). El equipo, de garantías, parte como claro favorito ante una Croacia muy mermada por las bajas de sus hombres más importantes. El capitán de los balcánicos, Zeljko Krajan, no podrá contar con los jugadores de mayor ranking de su país. Ni Marin Cilic, ni Ivo Karlovic, ni Borna Coric, ni Ivan Dodig estarán ante España. La derrota el pasado mes de diciembre en la final de la Copa Davis diezmó los ánimos de los jugadores, que decidieron no disputar esta primera eliminatoria de 2017. Por ello, el entrenador croata tendrá que recurrir a Franko Skugor, número 223 de la ATP, Ante Pavic, número 486 y los doblistas Nikola Mektic, número 65 en el ranking de dobles y Marin Draganja, 114 del mundo. Solo Skugor estuvo presente en la última eliminatoria disputada por Croacia, en la que perdieron en la final ante Argentina, y no jugó ningún partido. El dato es más alarmante para sus intereses si se precisa que de los veinte partidos disputados por Croacia en 2016 (repartidos en cuatro eliminatorias), Skugor y Draganja participaron en solo dos, uno de ellos con el cruce ya decidido. Mientras que Mektic solo jugó un partido en 2011 y Pavic aún no ha debutado. En los duelos individuales la diferencia es también notoria, puesto que solo Feliciano López y Ante Pavic se enfrentaron en una ocasión, con victoria para el zurdo toledano en tres mangas en Wimbledon 2014. Ante esto, España no puede desaprovechar la ocasión de pasar de ronda, algo que no consigue desde septiembre de 2012, cuando derrotó a Estado Unidos en Gijón.

La eliminatoria la abrirán el número uno croata, Franko Skugor, y Pablo Carreño. Al terminar ese primer encuentro comenzarán Roberto Bautista y Ante Pavic. Para el sábado quedará el partido de dobles, que, a priori, disputarán Feliciano López y Marc López contra Nikola Mektic y Marin Draganja. El domingo saltarán a escena Roberto Bautista contra Skugor y Pablo Carreño contra Pavic, aunque estos partidos pueden variar en función de lo que los capitanes decidan, sobre todo si la eliminatoria ya está sentenciada para entonces.

Si España consigue superar la prueba de Croacia se enfrentaría en segunda ronda al vencedor del cruce entre Rusia y la Serbia de Novak Djokovic. En el caso de una eliminatoria contra Rusia, España acabaría con una racha de siete eliminatorias consecutivas fuera de casa, mientras que si el rival fuese Serbia tocaría visitar el país balcánico.