Nadal vence a Zverev en el Abierto de Acapulco

El español Rafael Nadal, sexto del ranking mundial de la ATP, tuvo el martes un dulce reencuentro con la afición mexicana al presentarse con un triunfo ante el alemán Michael Zverev en la primera ronda del Abierto de Tenis de Acapulco. "Hice un partido bastante bueno contra un rival difícil. Me siento muy bien, me siento como en casa", dijo Nadal en conferencia de prensa tras vencer a Zverev en dos sets con parciales de 6-4 y 6-3.

Dijo que estar en Acapulco le ha ayudado a cargarse de energía, sobre todo luego de haber perdido la final del Abierto de Australia ante el suizo Roger Federer a finales de enero. "Estaba desgastado físicamente, necesitaba recuperarme. Llevo varios días aclimatándome en Cozumel, un lugar similar a aquí para llegar en las mejores condiciones a Acapulco", comentó el dos veces ganador del Abierto Mexicano, en 2005 y 2013. Nadal aseguró que, a pesar de haber jugado ante Zverev con un vendaje de precaución en la pierna derecha "estoy mejor de la rodilla".

Respecto al impulso que le suele dar la afición mexicana, el zurdo de Manacor comentó que con semejante apoyo "uno sale a la pista con mucha energía y con mucha confianza; es difícil explicar lo que se siente con tanto cariño de la gente".

El español aprovechó para comentar que "me siento muy feliz con mi equipo de tres entrenadores", luego de que en semanas previas se hablara de la separación de su tío Toni Nadal. Respecto a la incorporación de Carlos Moyá a su grupo de trabajo, Nadal apuntó que "me aporta cosas nuevas y seguro que me va a ayudar de cara al futuro. Carlos ha venido con unas ideas claras".

El miércoles en la segunda ronda, Nadal se enfrentará al italiano Paolo Lorenzi, número 38 del ranking.