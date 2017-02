España se deshace ante la República Checa

Las chicas de Conchita Martínez no consiguieron la gesta de vencer a las grandes favoritas checas, las defensoras del título, y acabaron por ceder en los cuartos de final de la Copa Federación. Garbiñe Muguruza no pudo superar a la gran favorita de la eliminatoria, Karolina Pliskova, y cedió ante la checa por un doble 6-2 en tan sólo una hora de encuentro. La hispano-venezolana mostró una mala imagen y se vio envuelta en un carrusel de errores no forzados (26) y dobles faltas (4), que acabaron con sus opciones y a la postre con las de España. El bálsamo de tranquilidad que fue para Lara Arruabarrena la victoria de Garbiñe Muguruza en la jornada del sábado no se repitió. Ello, unido a la solidez de Barbora Strycova, acabaron por decantar la balanza a favor de las checas y la número dos del equipo dirigido por Petr Pála se anotó el cuarto punto de la eliminatoria frente a Arruabarrena, por 6-4 y 6-4.

Garbiñe Muguruza tuvo enfrente a una pegadora de la nueva hornada, de esas jugadoras que juegan a cara o cruz y con la que registra un histórico negativo de una victoria y cuatro derrotas. Karolina Pliskova juega muy agresivo y se aprovechó del nerviosismo de Garbiñe para romper la espectacular racha de la caraqueña en la Copa Federación. Antes del partido de Pliskova, Muguruza no había perdido ningún partido individual en la competición. Siete partidos consecutivos ganados que llegaron a su fin en el Ostravar Arena.

Ante 7.000 espectadores, Muguruza se puso muy nerviosa y fue incapaz de competirle de tú a tú a la finalista del Abierto de Estados Unidos. En el cuarto juego, Garbiñe se autodestruyó en el set con dos errores no forzados y dos dobles faltas que le dieron las primeras bolas de rotura a la checa, quien no las desaprovechó y volvió a romper el saque para anotarse el primer parcial por 6-2. Un resultado que se repitió en el segundo set, pese a las dos oportunidades de rotura de las que dispuso Garbiñe en el primer juego. La checa se aprovechó de las dudas y la falta de lucha de la hispano- venezolana y cerró el partido por un doble 6-2.

La patata caliente quedó en manos de Lara Arruabarrena, que tenía que vencer y esperar al dobles. Sin embargo, la consistencia de Barbora Strycova, que es una roca desde el fondo de la pista, unido a su experiencia, rompieron la táctica y el juego inteligente de la vasca, que se vio superada también en dos parciales.

Con esta derrota, España tendrá que luchar ahora por no caer a la segunda división del tenis mundial tras conseguir su sexta y última Copa Federación en 1998. La eliminación en la República Checa no puede empañar sin embargo el trabajo de Conchita Martínez, puesto que las checas eran grandes favoritas y encaran en este 2017 la posibilidad de conquistar su cuarto título consecutivo, y es que de las últimas 18 eliminatorias han vencido en 17. Las jugadoras de Conchita Martínez tendrán que esperar para volver a pisar las semifinales de esta competición, un logro que no se consigue desde 2008, cuando se perdió en la final ante Rusia.