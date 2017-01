«Tengo más de diez millones de dólares, no voy a jugar por 50.000»

El tenista murciano Nicolás Almagro, que se retiró en el primer partido del Abierto de Australia ante el francés Jeremy Chardy cuando perdía 4-0, negó que se hubiera presentado a jugar solo para cobrar el cheque. Almagro llegó a Melbourne con problemas físicos y mediado el primer set en su estreno contra el jugador galo optó por abandonar a los 23 minutos. Por perder en primera ronda el jugador español recibió un cheque por 50.000 dólares australianos, alrededor de 35.000 euros.

En la conferencia de prensa posterior, el murciano fue cuestionado por la prensa local por el hecho de abandonar a los 23 minutos cuando sabía que no estaba al cien por cien físicamente. Almagro negó que se hubiera presentado a jugar únicamente con la intención de cobrar, al señalar que los 50.000 dólares no representaban nada para él. «Salí a la cancha pensando que podía jugar, porque pensaba que estaba en condiciones. He sido 'top 10', tengo más de 10 millones de dólares, no voy a jugar por 50.000», dijo Almagro, que la pasada semana se hizo una resonancia magnética. «Sentí el problema de nuevo en la pista y tuve que retirarme», añadió.

Además, en un comunicado emitido posteriormente en las redes sociales, el murciano dijo: «A quien le pueda interesar, en referencia a mi retirada, quiero decir que se me preguntó en la rueda de prensa si había jugado por el dinero, lo que me pareció tremendamente ofensivo. A día de hoy y en mis 15 años de carrera he jugado por pura ambición de ganar. Además y puesto que estoy esperando que nazca mi primer hijo para febrero, la siguiente gira faltaré a varios torneos, por lo que para mí era muy importante tratar de conseguir algún punto, y por eso jugué como he jugado en muchas ocasiones en mi carrera, con dolor».

Jornada aciaga

Hasta cuatro españoles cayeron en la primera jornada del Abierto de Australia. Solo Garbiñe Muguruza y Carla Suárez lograron superar la criba del debut y derrotaron con relativa facilidad a sus respectivas rivales. Garbiñe Muguruza venció a la neozelandesa Marina Erakovic, número 110 del mundo, en dos sets (7-5 y 6-4). A segunda ronda le acompaña Carla Suárez, que comenzó el torneo con una cómoda victoria ante la eslovaca Jana Cepelova.

No hubo tanta suerte en el cuadro masculino, ya que fueron eliminados cuatro españoles, todos los que debutaban en el primer día de competición. Además de la derrota de Nicolás Almagro, también perdieron Albert Ramos, quien cayó ante el eslovaco Luckas Lacko; Marcel Granollers, eliminado por el israelí Dudi Sela; y García López, que sucumbió ante el alemán Zverev.

A destacar también la vuelta al 'Grand Slam' australiano de Roger Federer, quien venció al veterano Jürgen Melzer.