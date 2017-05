ElPozo busca el golpe definitivo a las 'semis'

ElPozo visita hoy, a partir de las 21.30 horas, la pista del Palau Blaugrana, para enfrentarse en el segundo partido de las semifinales por el título de Liga al Barcelona Lassa. Los de Andreu Plaza no tienen margen de error y, si quieren seguir vivos, tendrán que ganar, después de perder el primer partido en el Palacio de los Deportes el sábado pasado (3-2). Por su parte, el equipo de Duda llega con muy buenas sensaciones, aunque la baja de última hora de Fernando Cardinal trastoca los planes del entrenador hispano-brasileño. Eso sí, Marinovic vuelve a ser de la partida y se podrá contar con él para este encuentro. Otro que se ha quedado en casa es Elías, que está lesionado desde la final de la Copa del Rey. Lo que sí ha hecho Duda para este segundo partido de semifinales es volver a contar con el meta Chemi, Alberto García y Darío, los tres del filial, aunque 'se cae' uno de los valores emergentes de la cantera murciana como es Piqueras.

Andreu Plaza, técnico barcelonista, ya ha avisado de que hará el partido duro, ya que sabe que para vencer al equipo murciano no se puede conceder nada. «En el primer choque fuimos excesivamente blandos y toca dar el todo por el todo». Desde la Ciudad Condal se ha hecho un llamamiento para llenar el Palau, pero la trayectoria del equipo catalán no ha sido muy buena, lo que ha provocado que la venta de entradas no vaya precisamente a buen ritmo. Eso sí, se espera que al final la gente se anime y haya una buena asistencia para un partido que será retransmitido en directo por Teledeporte.

El premio de Europa

Uno de los capitanes del equipo murciano, Bebe, habló ayer en rueda de prensa y lo hizo en la misma línea que sus compañeros. «Queremos solucionar el cruce en el segundo partido y no dejarlo todo para jugárnosla a cara o cruz en el Palacio. Sobre todo, por lo que conlleva estar en la final, ya que, al ser el Inter el otro finalista, si nosotros pasamos, jugaríamos en Europa».

Bebe hizo hincapié en el tema del descanso. «Sería muy bueno cerrar la eliminatoria en Barcelona, ya que el Movistar tendrá diez días de descanso y nosotros, si ganamos, tendríamos ocho, estaríamos más o menos en igualdad». El jugador añadió que «a nosotros nos gusta ir de tapados, sin que nadie nos dé como favoritos, pero lo bueno es que llegamos muy bien, con las mejores sensaciones y, además, confiados en nosotros mismos».

ElPozo está gozando de ocasiones en todos los partidos, aunque tiene choques en los que la falta de efectividad le pasa factura. A ello también se refirió el cordobés. «Está claro que a veces nos puede costar anotar goles, pero es que el rival también juega. En todo caso, tenemos fe en pasar la eliminatoria y esperamos no llegar a los penaltis, por si aparecieran viejos fantasmas, pero lo importante es ir decididos y decididos vamos a pasar la eliminatoria».

El día y la hora del partido va a hacer que pocos aficionados murcianos estén en el recinto barcelonista. Ha habido algunos valientes, pero será un número testimonial más que otra cosa. Sí viajará la directiva en pleno de ElPozo, que quiere estar con sus jugadores en uno de los partidos más importantes del curso.

Varios países han pedido la señal a Teledeporte, y es que el interés que ha despertado esta segunda semifinal es desmesurado. Países como Italia, Croacia, Francia y Turquía ofrecerán el partido en directo, al igual que otros del norte de África, donde jugadores como Miguelín, Álex o el jugador del Barcelona Sergio Lozano son ídolos.

Si ElPozo gana, se encontrará en la final al Movistar Inter, actual campeón y primer finalista de la Liga al eliminar al Magna Gurpea navarro en semifinales, serie que ha ganado 0-2. El equipo de Jesús Velasco venció en el primer partido el pasado viernes, en Torrejón de Ardoz, en la prórroga (7-3) y el lunes sacó el segundo punto al volver a derrotar al Magna Gurpea en Pamplona 0-4.