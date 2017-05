Raúl Campos: «Me quiero ir por la puerta grande»

Raúl Campos, quien no seguirá en ElPozo Murcia la próxima temporada a pesar de su buen rendimiento y después de cuatro años en el equipo grana, quiere irse "por la puerta grande" con la consecución del título de la Liga en la Primera División, un trofeo que se le resiste al cuadro murciano desde 2010 y que está en disposición de conquistar al encontrarse en semifinales.

El jugador madrileño, de 29 años e internacional con España, pasó este martes por la sala de prensa del Palacio de los Deportes antes de ejercitarse con sus compañeros ya con la mente puesta en el primer partido de la semifinal que enfrentará a ElPozo con el Fútbol Club Barcelona Lassa, el sábado a las 13.15 horas de la tarde en ese mismo pabellón.

Al referirse a ese choque, Campos indicó que en el conjunto murciano quieren "que el factor cancha sea determinante" para empezar a decantar la eliminatoria a su favor.

"Qué mejor que empezar en casa ganando al Barça para ir al Palau Blaugrana con más garantías. Es una serie que se presenta muy igualada y que se decidirá por pequeños detalles. Puede ganar cualquiera y el que mejor compita y mejor defensa haga y esté más concentrado se la va a llevar", comentó.

El de Móstoles, que cumple su cuarta temporada en ElPozo, al que llegó en 2013 procedente del Lobelle Santiago, sabe que el conjunto grana, que ha ganado 10 partidos seguidos, los dos últimos para llegar a las semifinales superando al Peñíscola RehabMedic por 1-4 y 9-0, está "en un gran momento, seguramente el mejor de la temporada".

Sin embargo, también es consciente de que lo más importante está por hacer.

"Eso hay que demostrarlo ahora en el momento clave y ante un gran Barcelona que no ha ganado ningún título esta temporada y que se lo juega todo a la Liga. Además, ha recuperado a jugadores importantes, pero nosotros tenemos que hacer que el factor cancha sea determinante", indicó Campos.

Con relación al hecho de comenzar la serie en casa y de disputar un hipotético tercer y último partido también en Murcia, remarcó que "el trabajo hecho en la fase regular nos hizo lograr un meritorio segundo puesto, por delante del Barça, y jugar con un Palacio lleno supondría un empujón decisivo y por eso animamos a la afición a que venga a apoyarnos".

El ala pívot es el segundo máximo realizador del equipo dirigido por Duda en esta Liga con 18 tantos, sólo superado por los 20 de Álex Yepes. "Me encuentro muy buen, con mucha confianza y acertado de cara a gol. Llevo todo el año trabajando para encontrarme como estoy ahora y quiero acabar de la mejor manera", reconoció un profesional que no seguirá en la plantilla el próximo curso a pesar de que los números y el rendimiento le avalan.

"No continuaré en ElPozo, pero trabajaré como he hecho desde el primer día, dándolo todo. Ojalá me vaya ganando la Liga, pues ya dije cuando llegué que venía para ganar títulos importantes y quiero salir por la puerta grande", aseguró, al tiempo que dejó claro que su marcha obedece a "una decisión del club, del cuerpo técnico y no mía" y que tiene que "acatarla".

Raúl Campos marcó el viernes dos de los nueve goles que consiguió ElPozo frente al Peñíscola y el segundo de ellos, que supuso el 7-0, fue una gran vaselina estando de espaldas a la portería de Iker López, un tanto que ha sido elegido como el mejor de los segundos y terceros encuentros de cuartos de final en la Primera División.

"Aquí he metido goles bonitos e importantes y éste lo fue, pero lo esencial es disfrutar en la pista", apuntó al respecto.