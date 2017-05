«Nunca vi un equipo con tantas ganas de ganar la Liga»

El jugador portugués Cardinal, jugador de ElPozo, internacional con su país, que está próximo a cumplir 32 años y que conquistó tres títulos ligueros con el Movistar Inter, dijo ayer que «nunca» vio un equipo «con tantas ganas de conseguir la Liga» como el murciano, al que llegó en verano.

Cardinal compareció ayer en rueda de prensa a dos días de comenzar la eliminatoria de cuartos de final en la Liga de Primera División frente al Peñíscola RehabMedic y cinco días después de la conquista de la VII Copa del Rey en una final que ElPozo ganó por 3-2 al Magna Gurpea. En ese partido, disputado en Guadalajara, el pívot luso no participó al ser el descarte realizado por su entrenador, Duda, debido a que no estaba en su mejor momento de forma como consecuencia de la lesión que arrastraba, un esguince de grado 1 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

«Llevo mucho tiempo parado y estoy con muchas ganas de volver a jugar. La inactividad ya forma parte del pasado y pensamos en la eliminatoria ante el Peñíscola, rival ante el que nos espera un primer partido complicado que queremos ganar para luego cerrar el pase a las semifinales en casa y si es posible en dos encuentros», indicó el de Oporto, quien ha seguido hablando de la lesión que le ha impedido dar el máximo.

«Es difícil estar al 100% porque estuve siete semanas parado, reaparecí en la Copa de España y me volví a lesionar, por lo que estuve otras siete semanas más en el dique seco y ahora llevo dos entrenando bien y cogiendo confianza. El tiempo que juegue espero aportar y ya en semifinales sí podría estar a tope».

Con respecto a su rendimiento, lógicamente lastrado por los problemas físicos, reconoció que «en Murcia no se ha visto al mejor Cardinal», pero ha valorado su aportación cuando ha estado disponible: «He disputado 12 partidos y he marcado 12 goles y las estadísticas están ahí. Sinceramente creo que conmigo el equipo no hubiese perdido la final de la Copa de España».

Sentado en la grada

Cardinal tuvo que ver la otra final copera, la disputada el pasado sábado, sentado en la grada y sufriendo, aunque le reconfortó el triunfo de sus compañeros y el hecho de que el croata Dario Marinovic se fuese a abrazar con él tras conseguir el 2-2. «Sufrí bastante viendo ese partido desde la grada y además tenía a la afición rival justo detrás», ha declarado para apostillar que «Dario me dijo que marcaría y que me lo dedicaría».

El jugador portugués destacó que están «trabajando fuerte y duro y ganando más que antes en este club» y que son ambiciosos. «No le tenemos miedo a nadie y yo sólo pienso en ganar la Liga y no me conformo con ser finalista. Las finales son para ganarlas», ha manifestado sabiendo que esta temporada llegar a esa final liguera da el premio de disputar la próxima edición de la UEFA Futsal Cup europea.

Igualmente dejó claro que en el vestuario no hablan en lo que pasará en el futuro en cuanto a renovaciones y posibles bajas o fichajes. «Sólo estamos enfocados en la competición y nunca vi un equipo con tantas ganas de ganar la Liga como éste», ha dicho para añadir que «esas ganas son claves para competir» y ha recordado que «en esta plantilla hay algunos de los mejores jugadores del mundo como Miguelín, Álex, Bebe o Raúl Campos que llevan muchas temporadas en ElPozo y no han ganado la Liga».