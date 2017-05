Sufrimiento, remontada y explosión final

ElPozo volvió a conquistar anoche la Copa del Rey. Los murcianos revalidaron el título en una de las finales más sufridas de las siete ediciones que se llevan disputadas. El equipo de Duda, que se vio sobrepasado por el Magna Gurpea en un primer tiempo en el que los murcianos no entendieron el partido, supo reaccionar y, después de conseguir dejar la diferencia en la mínima expresión, en el segundo acto los de Duda escribieron una obra maestra. Aunque no tuvieron la suerte de definir en las numerosas ocasiones de las que gozaron, sí que pusieron casta y juego, honor, honradez y, sobre todo, el fútbol sala que llevan dentro para abrazar su segunda Copa del Rey consecutiva.

MAGNA GURPEA ELPOZO MURCIA 2-3 Magna Gurpea: Asier, Araça, Dani Saldise, Rafa Usin y Eseverri. También jugaron Roberto Martil, Yokishawa, Víctor, Alvarito. ElPozo Murcia: Fabio, Bebe, Álex, Raúl Campos y Miguelín. También jugaron Pito, Matteus, Fernando, Elías, Andresito, Marinovic. Árbitros: Juan Ramos Marín y Javier Moreno Reina (Colegio Andaluz). Bien en un partido donde ninguno de los equipos se lo puso fácil. Amarillas a Alvarito, Roberto Martil, Pito, Álex y Andresito. Goles: 1-0, minuto 9, Dani Saldise. 2-0, minuto 12, Martell. 2-1, minuto 20, Bebe. 2-2, minuto 36, Marinovic. 2-3, minuto 38, Raúl Campos. Incidencias: Partido disputado en el Multiusos de Guadalajara, prácticamente lleno, unos 4.000 espectadores, y solo lo espacios de seguridad se quedaran sin público. Unos 800 espectadores llegados desde la Región de Murcia.

Un Pito enorme dejó sin gasolina a un Araça desconocido; Bebe actuó en plan mariscal despidiéndose de ElPozo en sus últimos partidos como un campeón; además, hay que destacar el desparpajo de Fernando, la sobriedad de un Fabio impresionante, la aportación de Matteus, las ganas de Álex y la clase de un Miguelín que dejó bien claro otra vez que es quien marca la diferencia, haciendo un guiño claro al club: su renovación está asegurada.

Sin escatimar nada, los dos equipos salieron a conseguir por la vía rápida el gol, con las gradas incendiadas por dos aficiones muy ruidosas, pero eso sí, con respeto absoluto por la hinchada rival, al tiempo que convertían el Multiusos de Guadalajara en una olla a presión. El primero en desatar las hostilidades fue ElPozo. Miguelín, en un disparo de larga distancia, puso en aprietos a Asier. Eseverri respondió rápido y Fabio logró parar el disparo del capitán navarro. El partido se volvió eléctrico, con contras, cambios y disparos. Todos querían terminar las jugadas y las indicaciones tanto de Arregui como de Duda eran claras: quemar siempre las acciones y no dejas las puertas abiertas a las posibles contras.

Un disparo de Miguelín rematado en el último momento por Campos culminó la remontada

Con el equipo murciano un tanto encorsetado después de pasar los primeros minutos, el Magna Gurpea, con más instinto, se fue a buscar el tanto. Imanol Arregui arengó a los suyos pues Pito y después Elías pudieron marcar en sendas salidas desde atrás, pero el final de la acción terminó fallando. Duda, en el minuto siete, ya había metido seis jugadores de refresco. El hispano-brasileño quería asfixiar al Magna Gurpea que, con menos fondo de armario, tenía menos combinaciones. Pero con lo que no contaba Duda era con el primer tanto navarro, en un balón que recogió en el segundo palo Eric Martell. Las marcas fallaron y el jugador navarro envió al segundo palo donde Dani Saldise, libre de marca, consiguió anotar el 1-0.

El partido cogía ritmo y Duda volvió a poner otra vez a todos los importantes en liza. Necesitaba parar a un equipo que iba creciendo con el paso de los minutos, y que hacía que el plan del míster murciano comenzara a tambalearse. ElPozo se precipitaba, quería terminar las jugadas antes de construirlas y lo que le vino fue otro gol a la contra. Pito perdió un balón siendo último. El disparo de Saldise lo paró Fabio, pero el cuero quedó dividido y Eric Martell disparó solo al fondo de las mallas. Duda solicitó un tiempo muerto rápidamente, quería parar la hemorragia y pidió a los suyos mas ayudas, ya que el Magna Gurpea les estaba pasando por encima por intensidad pero, sobre todo, por ganas, ganas en todas las acciones; y eso se notaba en el devenir del encuentro.

Imperial Fabio

Elías, además, se lesionó en una carrera con Rafa Usín, en la que el canterano no pudo seguir al ala del Magna. El partido se convirtió en una moneda al aire, y en todas las jugadas los de Pamplona conseguían plantarse solos ante Fabio. Así, el portero madrileño, que pudo haber hecho más en los goles, se rehízo con tres paradones en tres acciones claras de gol. Rafa Usín, Araça y Dani Saldise se jugaron el uno contra uno, pero Fabio estuvo inmenso.

Raúl Campos, desdibujado en la primera parte, disparó con todo a favor al palo. Lo mejor para ElPozo es que estaba vivo. Arregui no había logrado dormir el partido y los suyos, por inexperiencia o por querer cerrar el choque muy pronto, jugaban con fuego. Llegó otro tiro al palo de Pito. Faltando treinta y seis segundos se produjo una falta de Martell que, al ser la quinta, dio la opción del doble penalti a los de Duda. Bebe no falló y ElPozo conseguía irse al descanso con una desventaja mínima en el electrónico.

Y en el tiempo de espera algo tuvo que decir Duda a los suyos, lo cierto es que ElPozo salió en la segunda parte con otra actitud. Tuvo voz y mando y dominó desde el inicio a su rival, al contrario de lo que había sucedido en el primer tiempo. Sobrepasado, Imanol Arregui comenzó a rotar porque sus jugadores estaban físicamente bajo mínimos, había abusado de los titulares y estos se resentían.

Miguelín disparó cruzado, Pito hizo lo propio y Asier le respondió con una gran parada. El Magna estaba tocado, pero aguantaba la propuesta roja. Asier tuvo que ser asistido y después lo fue Eseverri en la única forma de conseguir parar el tiempo y apaciguar un encuentro que estaba desatado.

Pero no había tiempo de especular. A ElPozo solo le valía empatar el partido y no se daba tregua, era un ataque desmedido, sin mucha eficacia, pero con todo. Así, las ocasiones se producían una y otra vez, pero los jugadores murcianos no tenían su día, y hasta las más claras no se conseguían rematar. Bebe, sin oposición, no logró tocar el cuero en boca de gol. Miguelín cruzó el balón buscando el segundo palo y Pito no llegó. A la contra Saldise envió al palo y todo era una ruleta rusa.

Y al final se hizo justicia. ElPozo empató en el minuto treinta y seis, cuando el capitán Miguelín vio la subida por la izquierda de Marinovic, le pasó en largo la pelota al croata y este disparó conforme le venía, batiendo por bajo a Asier. Era la igualada tan merecida como perseguida. Los murcianos estaban siendo mejores, Duda había dado con la tecla y quería más, Imanol Arregui amenazaba con portero-jugador pero no se atrevió.

ElPozo quería la Copa y se fue a por ella. A falta de 1:42 le llegó el cuero a Miguelín y el balear raseó al palo contrario, siendo empujada la pelota en el último centímetro por Raúl Campos. Asier solo pudo ver el balón besando las mallas. La responsabilidad había podido al Magna Gurpea y ya solo le quedó como recurso sacar al portero-jugador con Araça, pero la suerte estaba echada y ElPozo revalidaba el título.