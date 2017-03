Alto voltaje antes de soñar con la Copa

Es uno de los partidos por excelencia del fútbol sala español. ElPozo Murcia y el Barcelona volverán a acaparar toda la expectación de la Liga en un duelo que servirá como termómetro de la próxima Copa de España, que se celebrará a partir del 9 de marzo en el Quijote Arena de Ciudad Real. Los dos equipos llegan mermados por la plaga de lesiones y sancionados que padecen, pero también ambos están en uno de los mejores momentos de la temporada. Los blaugranas se han acostumbrado a competir sin su columna vertebral, ya que Aicardo, Batería, Sergio Lozano y Rómulo no estarán en Murcia. Tampoco lo hará el fichaje que se confirmó ayer a media mañana: Rafa López, jugador del Santa Coloma, que estará a disposición de Andreu Plaza el próximo lunes y que sí estará para el torneo que se celebrará en tierras manchegas.

FÚTBOL SALA Palacio de los Deportes. 13.15 horas (Teledeporte). Duda. Fede (p. s), Elías, Marinovic, Miguelín, Fernando, Andresito y Piqueras. Andreu Plaza. Juanjo Angosto (p. s), Roger, Adolfo Fernández, Joselito y Quintela.

En ElPozo Cardinal sigue en el dique seco. El portugués, que quería llegar a este partido, ha visto que su recuperación avanza más lenta de lo previsto y tendrá que ver el duelo desde la grada. Matteus, que cumple su tercer partido de sanción, y Duda, también lo verán desde la grada. La buena noticia para los 'charcuteros' es el alta de Andresito y el del capitán Miguelín, aunque habrá que ver cómo llega el jugador balear a este crucial partido tras varias semanas en el dique seco.

El Barcelona quiere dar un golpe encima de la mesa. Ha vivido una semana tranquila con muchos actos institucionales y lúdicos, como la visita a los entrenamientos en Montmeló de fórmula 1, donde los jugadores blaugranas disfrutaron de una jornada de descanso, fotografiándose con los monoplazas. Pero todo cambió desde el pasado jueves y ahora la concentración es máxima en el club blaugrana.

Sergio Lozano y Batería son las bajas en los locales; Cardinal tampoco estará a las órdenes de Josán, el sustituto de Duda



La plantilla blaugrana ha estado esta semana en el circuito de Montmeló y vio en directo los primeros ensayos de fórmula 1



Las taquillas del Palacio abrirán hoy, a las 10.00 horas, para intentar evitar colas antes del partido



El ciezano Juanjo, que se formó en ElPozo, volverá al Palacio en las filas del Barça tras pasar por el Inter, Santiago y Benfica

Su entrenador comparecía ante los medios. Andreu Plaza manifestó que «es uno de esos partidos diferentes del campeonato. ElPozo siempre es un rival a tener en cuenta, ellos quieren engancharse a la Liga y la verdad es que un triunfo nuestro recortaría sus opciones de meterse en la lucha por la primera y segunda plaza», asegura.

El técnico blaugrana no quiere ni oír hablar de la Copa de España: «Ahora toca ElPozo, de lo demás ya hablaremos. Tenemos un partido que es sumamente difícil, con muchos condicionantes, y a partir del lunes nos pondremos manos a la obra con la Copa, pero ahora necesitamos ganar en Murcia». También uno de sus jugadores, Ferrao, manifestó que «el partido lo ganará el que menos errores cometa. ElPozo siempre es complicado, fuera y dentro, por lo tanto toca competir. Pero estamos plenamente concentrados, si ganamos en Murcia será muy importante para todos», dice Ferrao.

Los enfrentamientos entre los de Duda y culés en Murcia dejan claro que puede pasar cualquier cosa. En liga regular, el Barça Lassa ha perdido únicamente en una de las últimas 5 visitas, con un balance de 2 victorias (3-7 la pasada temporada y 2-6 la temporada 2012-13), 2 empates (3-3 la temporada 2014-15 y 4-4 la temporada 2011-12) y una derrota (2-1 la temporada 2013-14). Si a esos números se le suman los partidos del 'playoff', el balance se equilibra. ElPozo ha ganado al Barça los últimos 3 partidos de 'playoff' disputados en Murcia en las semifinales de las temporadas 2013-14 y 2014-15.

Además, los duelos entre ElPozo y el Barça suelen ser calientes. En ellos suelen saltar chispas, aunque las bajas de Sergio Lozano y Batería en los azulgranas y la de Cardinal en los murcianos rebajarán el tono. Lo que está claro es que todos tildan el choque de decisivo.

Un gran ambiente

En Murcia se vive el partido como uno de los eventos deportivos de la temporada. La visita del Barcelona constituye una de esas ocasiones especiales que no pasan desapercibidas para la Marea Roja. Las oficinas han estado desbordadas por la cantidad de aficionados que no quieren quedarse sin su entrada y las taquillas, como algo inusual, se abrirán hoy desde las 10 horas y hasta el inicio del choque, para intentar que no se produzcan acumulaciones de última hora.

ElPozo cree que el Palacio de los Deportes puede presentar un lleno de los que hacen época, pues la demanda de invitaciones por parte de los colegios y de las escuelas de fútbol sala ha sido notable. La grada tendrá también un colorido especial, pues se dará a todos los aficionados una banderola con los colores del club murciano, un total de cinco mil que teñirán las gradas de rojo intenso.

El choque será especial para el portero Juanjo, nacido en Cieza hace 31 años y formado en la cantera de ElPozo. El portero del Barcelona desde el pasado verano jugó en el equipo murciano de 2001 a 2010, para marcharse después al Inter Movistar, club en el que militó de 2010 a 2013. Tras tres años en el conjunto madrileño, militó una temporada en el Santiago Futsal para después desembarcar dos años en el Benfica, antes de fichar en verano por el Barça.