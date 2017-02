Ocho partidos de sanción para Duda

Eduardo Sao Thiago Lentz, Duda, fue sancionado este jueves con ocho partidos de suspensión por el lamentable incidente que protagonizó en el encuentro con el Inter Movistar disputado este miércoles. El entrenador de ElPozo pegó un puñetazo a Rivillos, que se había enzarzado tras una acción con Álex y Bebe. Por ello, el Comité de Competición ha decidido aplicar esta fuerte sanción al técnico, y también al jugador Matteus, que cumplirá cuatro partidos por propinar una patada a un contrario con el juego detenido.

El entrenador de ElPozo ya cumplió otros seis partidos de sanción en 2105, cuando protagonizó otra polémica. Duda veía el partido del filial del conjunto charcutero contra el Hércules San Vicente de Alicante desde una zona muy próxima a la pista. En el descanso, el técnico hispano brasileño, discutió con Jordi Durán, entrenador del Hércules, a quien le llegó a meter la mano en la boca. Duda lamentó el castigo y asumió su error en una rueda de prensa: "Asumo el error, pero no agredí a nadie. Simplemente le metí la mano en la boca para decirle que se callara y no creo que sea algo como para que metan a una persona en la cárcel. En toco caso, fallé y no pensé en la repercusión que podía tener ese gesto que el árbitro vio, pues estaba delante de mí, y lo puso en el acta", indicó.