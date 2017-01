ElPozo sufre en un Palacio frío

ElPozo salvó los muebles ante el Aspil Vidal Ribera Navarra. En un partido para olvidar de los de Duda, el equipo murciano logró cerrar la primera vuelta con una victoria, cimentada sobre todo en el buen hacer de Fabio, su guardameta, que salvó al equipo cuando más lo necesitaba. El partido fue muy táctico. Los de Duda nunca tuvieron claro qué hacer para decantar de su lado claramente el choque. Así, el 3-1 final es engañoso, pues el Aspil pudo empatar y quizás mereció más, pero la suerte este martes fue para los murcianos, que siguen sumando de tres en tres.

3 ElPozo Murcia Fabio, Bebe, Álex, Miguelín y Raúl Campos. También jugaron Matteus, Fernando, Pito, Elías, Marinovic.

1 Aspil Ribera Navarra Molina, David, Luisma, Rubí y Hamza. También jugaron Lucas, Mínguez, Oussama, Kostas. Árbitros Cuesta Sánchez y García Morón (Colegio Andaluz). Mal en un partido que ellos solos se complicaron.Espulsaron a Luisma (m. 38). Goles Cuesta Sánchez y García Morón (Colegio Andaluz). Mal en un partido que ellos solos se complicaron. Expulsaron a Luisma (m. 38). Incidencias Partido correspondiente a la jornada 15ª disputado en el Palacio de los Deportes ante unos 600 espectadores.

Sensaciones raras en el comienzo del partido, con apenas quinientos espectadores y una temperatura fría. Intentó el equipo de Duda de inicio poner cerco al Aspil Vidal, pero sin morder. Los de Pato se encontraban cómodos, con David como eje de todo el juego navarro, bien en defensa pero inoperantes de media pista hacia arriba.

Álex y su asociación con Miguelín era lo más potable de los murcianos, ya que el movimiento entre líneas del balear lograba desestabilizar a la zaga visitante.

Así las cosas, Duda rotó y cambió su cuarteto de pista entero. Quería ritmo continuo e intensidad. La entrada de Marinovic, que no se produjo hasta la segunda rotación, dio más viveza al equipo murciano en ataque. La corpulencia del croata creó problemas a David y Luisma, pero no era bastante y los minutos pasaban y los locales se impacientaban.

En el minuto diez llegó el único gol de la primera mitad. Álex recogió el balón en su campo, se fue trazando una diagonal y cedió el cuero al internacional cordobés Bebe, quien asistió a Marinovic, que marcó a placer. El partido cambiaba o eso esperaba ElPozo, pero el Aspil comenzó a asomarse en ataque. Con el partido abierto Luisma pudo empatar, al disparar desde la frontal y estrellar el cuero en el larguero. Duda tuvo que parar el encuentro y de nuevo meter a la clase noble, para intentar parar a un Aspil que comenzaba a merecer más.

Fernando marca de nuevo

En la reanudación ElPozo seguía mandando, pero su juego no enamoraba y no hacía pasar apuros a un rival que no se decidía claramente a buscar el empate, hasta que en el minuto 23 Miguelín apareció para irse en velocidad y asistir al segundo palo a Fernando, que marcó el 2-0. La diferencia aumentaba pero los dos equipos estaban igualados. El Aspil presionó en toda la pista y penalizó los excesivos pases de ElPozo en cada jugada. El 2-1 llegó en el treinta.

Pato había llevado el partido donde quería. Los de Duda sentían la presión con el marcador tan justo y las indecisiones y la precipitación comenzaban a ser protagonistas. Hamza se puso como portero-jugador y Pato se fue con todo a por el empate, pero la expulsión a falta de 1:44 para el final declinó el partido para ElPozo, que sentenció con un tanto de Bebe.