Pedrosa domina y regresa a la fiesta de MotoGP

«El mejor Dani está por llegar». Esto aseveraba Sete Gibernau, subcampeón del mundo de MotoGP, tras la victoria de Pedrosa este domingo en Jerez. Desde el inicio de este año, Gibernau ayuda al piloto del Repsol Honda. Con trabajo en pista, con trabajo en el box, con trabajo mental sobre cómo encarar esta profesión en un momento en el que había perdido parte de su punch. Hasta el punto de que sobre él se cernía la duda de si podía estar en el grupo de los elegidos, junto a Márquez, Viñales y Rossi, y a la espera de entender hasta qué nivel podía llegar Lorenzo. «Un piloto contento es un piloto rápido», aceptaba el Pedrosa, una frase que le repite Gibernau.

«El fin de semana ha sido increíble, lo he disfrutado mucho», afirmó satisfecho después de salir desde la pole y de llevarse una victoria en una carrera muy crítica, con muchos problemas de neumáticos, con muchas caídas e incidentes y en la que se mantuvo primero desde la salida, controlando siempre el empuje de Márquez, que en par de momentos de la prueba llegó a acercarse a menos de un segundo de su compañero. «La consigna hoy era apretar pero dentro del límite, no más», desvelaba el campeón de 2016, que a estas alturas de año ha puesto también en ese grupo de carreras en la que no arriesgar las dos siguientes, las de Francia e Italia, con el objetivo de llegar a Montmeló con todas las opciones en el campeonato. A partir de ahí entrarán en escena los escenarios que más le gustan. En ese grupo de rivales seguirán Viñales y Rossi, totalmente fuera de foco en Jerez. Y, a partir de este domingo, Pedrosa, al que nunca descartó Márquez. «Ahora el campeonato está más apretado y bonito», destacó el ganador de la cuarta carrera del año, que se coloca cuarto de la general a tan solo diez puntos del líder, que sigue siendo Rossi.

«Estoy muy contento por el segundo puesto porque este es uno de los circuitos en los que más sufro. He apretado hasta el final pero he visto que era imposible y he pensado que estaba bien con el segundo puesto. Estoy muy contento también con estar tan cerca del líder en la general», indicó Márquez, que le dio mucho valor al fallo de las Yamaha. Viñales sólo pudo terminar sexto, a casi 25 del ganador –un mundo-, tras el primer fin de semana en el que no se vio la versión demoledora de 2017. «Yo he sido de los pocos pilotos que nunca se ha quejado de Michelin y que ha apoyado la marca al máximo», expuso Viñales. «Lo que no entiendo son estas dos carreras, que en el warm up nuestra goma vaya perfecta y en la carrera no funcione. Y ya no solo en mi lado, también en el de Valentino». Porque Rossi, que coincidió en parte con su compañero sobre lo que le impidió ser competitivo, terminó décimo, en su caso a más de 38 segundos de Pedrosa.

«Este año Pedrosa está en muy buena forma y yo siempre lo incluyo entre los candidatos en la lucha por el título», analizó el todavía líder de la general. «Y no va fuerte sólo aquí. Lo que ha cambiado este fin de semana es que peligroso como Márquez y Viñales también lo es Pedrosa». La otra noticia del Gran Premio fue el tercer puesto de Jorge Lorenzo, que salía octavo y que fue capaz de ir adelantando con mucha solvencia a todos los rivales que se fue encontrando en su camino hacia el podio. «No puedo tener un mejor regalo para mi 30 cumpleaños», comentó tras estrenarse en el cajón con Ducati en un trazado tradicionalmente poco propicio para la marca italiana. «Es más que una victoria con la Yamaha. Jerez es uno de mis trazados favoritos y sabía que tenía ritmo para estar entre los cinco o seis primeros. Pero por sorpresa he empezado a adelantar pilotos, el ritmo era más lento por la subida de temperatura, y he podido llegar al podio».