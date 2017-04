Sobre el “no duelo” entre Marc Márquez y Maverick Viñales, y una nueva lección del maestro Rossi

“Viñales es humano”… “Márquez es imbatible en Texas”… “¡Valentino Rossi líder del Mundial!”… Cualquiera de estos tres titulares podrían encabezar la crónica del GP de las Américas celebrado hoy domingo en el espectacular Circuito de las Américas… pero la que más nos gusta es la última… y no sólo a nosotros.

Y es que como reconocía el propio ganador de la carrera, Marc Márquez, “a pesar de que su pretemporada ha estado llena de problemas y que en ningún momento se ha mostrado como el piloto más rápido, está líder del Mundial… es algo de lo que todos tenemos que aprender”.

Márquez comentaba esto después de ganar con mucha más comodidad de la prevista por quinta vez consecutiva el GP de las Américas. De hecho, el Circuito de las Américas no conoce otro ganador que el piloto español. ¿Y qué hace Marc imbatible en Austin? Pues cada vez que se le pregunta, la respuesta es siempre la misma… “No hay una razón concreta. Es un circuito de izquierdas, y a mi las curvas a la izquierda se me dan mejor que a la derecha; es un circuito con fuertes frenadas, punto en el que suelo ser bastante fuerte… pero bueno, en realidad lo que me hace ir rápido aquí es que me gusta”.

El piloto catalán también reconocía que de todas las victorias conquistadas en COTA –acrónimo de Circuit of the Americas-, la del pasado domingo fue probablemente la más satisfactoria. No hay que olvidar que Márquez llegaba a Austin después de caer en Argentina dos semanas antes y en la octava posición en el campeonato… y con un Maverick Viñales que desde el primer día desafío su soberanía en Austin. “Sé que Marc siempre ha ido bien aquí, pero hemos demostrado que la Yamaha va deprisa, por lo que intentaremos hacerla funcionar aquí también”.

Y el piloto de Yamaha cumplió su “amenaza” y le disputó hasta el último minuto la pole. Sólo una de esas vueltas con los ojos cerrados que Marc se saca de la manga cuando se ve contra las cuerdas, le dio finalmente esa quinta pole en COTA… pero el aliento en la nuca de Viñales estaba ahí. Todas las previsiones apuntaban a un duelo a muerte entre los dos españoles.

Por primera vez en los últimos 6 meses, Viñales no ha terminado por delante de todos los demás.

“A Maverick todavía cuesta coger el ritmo a principio de carrera”…esta frase de Marc Márquez era un anuncio de la estrategia que iba a aplicar el domingo. El guión estaba claro: aprovechar su posición en la pole para intentar romper la carrera y forzar el error de Viñales... Y hay que decir que todo le salió a pedir de boca.

No porque consiguiese llegar a la primera curva encabezando del pelotón, lo hizo Dani Pedrosa, sino porque como sucediera en Qatar y en Argentina, de nuevo Viñales falló en la salida. Antes de la primera frenada se le colaron Pedrosa, Rossi y Lorenzo. Maverick rápidamente superó a Jorge, pasando por meta en la primera vuelta a 1.180 s de la cabeza de carrera… pero no volvió a hacerlo.

La madre de todos los duelos, el primer mano a mano Viñales/Márquez se esfumó en la segunda vuelta cuando la Yamaha #25 se iba al suelo en la curva #18, y con ella el mito del Maverick invencible. Por primera vez en los últimos 6 meses, Viñales no iba a terminar por delante de todos los demás.

En las nueve participaciones de Márquez en los Estados Unidos ha ganado en cada una de ellas y ha marcado ocho poles.

Tras su prematura desaparición de carrera de Maverick pocos dudaron que la carrera iba a acabar en el quinto triunfo de Márquez en un circuito en que no conoce otro ganador que él. La resistencia que opuso un explosivo Pedrosa en la primera parte de la carrera fueron más fuegos artificiales que lucha verdadera. Cuando más o menos quiso, Marc pasó a su compañero de equipo y se fue en pos de un nuevo triunfo en tierras americanas.

Por cierto, atención al dato: en las nueve participaciones de Márquez a este lado del Atlántico, ha ganado en cada una de ellas y ha marcado 8 poles de las nueve posibles.

La victoria de Márquez esta vez fue algo más que los 25 puntos que le corresponden. Fue un triunfo que le devolvía la confianza. “Uno sabe que va rápido, sí, pero después de lo que pasó en Argentina siempre se genera esa duda… Cuando llegué a Austin y me vi octavo en la clasificación general, me di cuenta que no podía volver a cometer un error; de aquí salgo hoy tercero. Como acabamos de comprobar, de una carrera a otra las cosas pueden cambiar mucho”.