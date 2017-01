Márquez, uno de los pocos pilotos que no tributan en el extranjero

La mayoría de los pilotos de élite de motociclismo han decidido dejar España. Si revisamos MotoGP casi hay pleno: en Suiza viven Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que fue reconocido por la Agencia Tributaria como una de las personas que más dinero debía en 2015 (7,8 millones de euros). En Andorra residen los hermanos Espargaró, Pol y Aleix. Allí, muy cerca de donde residió Arantxa Sánchez Vicario (condenada a pagar 3,5 millones correspondientes al impago del IRPF de cinco años, entre 1989 y 1993), tenía pensado instalar su casa Marc Márquez, ya que la zona es ideal para entrenar en los meses de inviernales de parón, con la montaña a un paso.

Cuando se supo que el tricampeón del mundo lo estaba meditando, y tras las críticas recibidas, decidió seguir en su pueblo, Cervera, en Lleida. «Los deportistas tenemos que pagar, estoy de acuerdo, pero no sabes qué va a pasar con tu carrera. ¿Por qué tantos deportistas están fuera? Si hicieran pagar algo razonable todos estarían aquí. ¿Qué es razonable? No lo sé, un 8%, un 10%, un 30%... Pero no un 56%. Todos estarían aquí», decía el ilerdense en La Vanguardia hace unos años.

Uno de sus principales rivales en las pistas es Valentino Rossi, que figuraba entre las personalidades de la ‘lista Falciani’, personas con cuentas en bancos suizos. En el caso del italiano, llegó a acumular 23 millones de euros en una entidad bancaria del país helvético entre 2006 y 2007 pero llegó un acuerdo con la Agencia Tributaria italiana para pagar 20 millones de euros.

Obligados a vivir medio año

Si miramos otros deportes encontramos varios grandes nombres que residen en países distintos a los de su pasaporte, aunque en muchos casos se debía a su actividad deportiva, como pasa con los pilotos de Fórmula 1 (Fernando Alonso y Pedro de la Rosa lo hicieron cuando estaban en McLaren). Así Garbiñe Muguruza, según informó la WTA, reside en Suiza, algo que en distintos momentos de su carrera han hecho Carlos Moyá, Sete Gibernau o el ciudadano más conocido de Pinto, Alberto Contador.

La decisión de mudarse normalmente conlleva pagar impuestos fuera de España y con ella se consigue un sistema tributario más laxo, aunque para ello deban residir al menos 183 días al año en el nuevo destino. En España, las grandes fortunas tributan al tipo marginal máximo, que es el 45% en 2016 (48% en el caso de Cataluña). Los futbolistas no lo hacían, pero un cambio de la ‘ley Beckham’ les obliga a ello desde 2015.