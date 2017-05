Victoria de estrategia de Vettel en Mónaco

Kimi Räikkönen estaba que echaba humo en el nuevo podio de Mónaco. El hombre que había conseguido la 'pole' el sábado se sentía absolutamente defraudado con su equipo, por lo que considera un trato de favor clarísimo hacia su compañero, un Sebastian Vettel que acabó con 16 años de sequía en el Principado para la Scuderia. El tetracampeón sigue sin bajarse del podio, y esta vez fue en un Gran Premio donde la estrategia jugó un factor clave.

El Gran Premio de Mónaco no defraudó, o no al menos a quienes ya sabían que no iba a haber adelantamientos. Desde la primera vuelta, en la que sobrevivieron todos sin mayores dificultades, ya se preveía que iba a ser una prueba anodina y que se iba a decidir, si acaso, en los cambios de neumáticos. Es ahí donde Ferrari sacó su dado y decidió que fuera Räikkönen, líder de la prueba, quien hiciese primero la única entrada en boxes prevista. El excesivo conservadurismo de Pirelli a la hora de crear los neumáticos ultrablandos permitió que algunos rozaran las 40 vueltas de uso, aunque no fue el caso de los coches rojos. El finlandés entró primero, pero al salir lo hizo en tráfico; eso le dio alas a Vettel. El alemán se mantuvo en pista las vueltas suficientes como para, a ritmo de récord de la prueba, eliminar la ventaja que había conseguido su compañero. El resultado fue que, cuando el alemán entró en boxes, salió justo por delante de él.

Räikkönen no se lo creía: ¿le habían hecho la cama desde su propio equipo? Lo cierto es que, oficialmente, el equipo argumentó que los neumáticos del finlandés requerían entrar en boxes antes de tiempo, pero él no opina lo mismo. Sea como fuere, Räikkönen no fue el único que se vio perjudicado, en su opinión, por el muro de su equipo. A Max Verstappen también le ordenaron entrar en primer lugar a boxes para para cambiar neumáticos y, en teoría, hacer lo contrario que Valtteri Bottas, con quien se iba a jugar la tercera posición. Sin embargo, los más listos fueron los del lado del box de Daniel Ricciardo, que sacaron petróleo de sus paradas y le permitieron salir por delante de su compañero y del primer Mercedes de la carrera.

Lewis Hamilton tuvo durante toda la carrera un único pensamiento: puntuar. Fuesen cuantos fuesen, necesitaba acabar entre los diez primeros y no salir de Mónaco con un 0, máxime cuando Vettel iba a obtener los 25 de la victoria. Por eso no arriesgó, y se mantuvo siempre cerca, pero sin arriesgar, de Carlos Sainz. El madrileño cuajó una buena actuación, que le permite conseguir su mejor resultado en Mónaco. El sexto puesto es un premio más que suficiente para él, en un circuito en el que además todo les ha ido bien. Su sonrisa tras la carrera lo dice todo.

Promesa incumplida de Button

Justo antes de la carrera, mientras estaba en la misma calle de boxes, Jenson Button recibió una llamada muy especial. Fernando Alonso, desde Indianápolis, le deseaba toda la suerte del mundo y le pedía que, por favor, le cuidase el coche. Button, con su habitual humor y dando muestra del buen rollo que tiene con su excompañero, le dijo que sí, que se lo cuidaría y que iba a mearse en su asiento.

Más en serio, la carrera de Button fue un desastre, y no siempre por su culpa. Comenzó con un susto, cuando al parar en boxes Pascal Wehrlein hizo una salida insegura de su lado del pitlane, y casi se chocan. Después, ya en la recta final de la prueba, ambos se chocaron, dejando una de las imágenes de la carrera.

Button bajaba por detrás del piloto de Sauber y, al llegar a Portier, vio un pequeño hueco, y decidió meterse para ganarle el vértice anterior al túnel. Wehlrein no le vio, y se chocaron las ruedas, con tan mala suerte que el alemán volcó contra las protecciones laterales y le tuvieron que sacar los médicos. Este incidente no sólo provocó el abandono de Button (que no pudo cumplir la promesa de cuidarle el coche a Alonso), sino que también después generó el de Vandoorne. El consecuente coche de seguridad reagrupó a todos los pilotos, y tanto Marcus Ericsson (éste porque no frenó al intentar adelantar al 'safety car') como el citado Vandoorne (al defenderse de Sergio Pérez) dieron con sus huesos contra las protecciones de la zona de Santa Devota. McLaren, sin Alonso, sumó un cero absoluto en Mónaco, y Button probablemente se despida de la Fórmula 1 definitivamente con un 'cero' total.

Con el resultado de Mónaco, Sebastian Vettel se escapa al frente del Mundial. Su tercera victoria del año le ha permitido ganar una ventaja de 25 puntos sobre Hamilton, con lo que pase lo que pase en la siguiente cita del campeonato, seguirá primero.