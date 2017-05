Hamilton, gran favorito en Montmeló

Después de conseguir la 'pole position' en la sesión de clasificación, el piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) es el favorito para conseguir la victoria en el Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Montmeló.

Hamilton sale desde la primera posición en la carrera en la que Sebastian Vettel (Ferrari), líder del Mundial, pretende pelear hasta el final, después de conseguir el segundo mejor tiempo en la clasificación. La tercera plaza en la parrilla de salida fue para el finaldés Valtteri Bottas, compañero de Hamilton.

En el caso de Fernando Alonso, no sólo igualó con su séptimo puesto la mejor clasificación en su segunda época defendiendo los colores de McLaren, sino que además lo hizo ante el enfervorecido público español que es, en palabras del propio piloto asturiano, en parte responsable de esta actuación.

Cuando Alonso salió a pista para hacer la clasificación, el primer objetivo en mente era pasar a la Q2. No había mucho más que pelear, máxime después del bochornoso viernes que habían protagonizado (partido de pádel incluido). No obstante, en los terceros libres se había quedado cerca del top 10. Empezaba a rondar por la grada de Montmeló un cierto run-run: "Y si.". Mientras Stoffel Vandoorne quedaba penúltimo (Alonso lleva pleno de victorias en clasificación sobre su compañero en este 2017) superando sólo a Daniil Kvyat, el McLaren con el '14' se metía en la segunda tanda. Sonrisas cómplices entre los aficionados, pero sin mucho que esperar. Lo lógico era que se quedase en esa Q2, rondando entre 13º y el 15º, y que fuese una clasificación más.

Pero Alonso ha demostrado más de una vez que la lógica, esa fuerza que lleva la razón por encima del corazón, no es más que un arma para ganar discusiones. La igualdad entre los pilotos permitía a Alonso creer que sí podía. El «nunca dejes de creer» que se convirtió en un mantra futbolero para los fans del Atlético se convirtió en una realidad palpable para él, y al borde del banderazo a cuadros de esa Q2, marcaba un impensable 1:21.251. Su mejor vuelta en el fin de semana, la mejor posible de un McLaren Honda con novedades técnicas sobre las que nadie tenía esperanzas. La afición ya se volvía loca, y tenía motivos: Alonso había pasado por primera vez en 2017 al 'top 10' de la parrilla. Aunque no marcase una vuelta buena en la Q3, ya sabían que el objetivo estaba más que superado.

En pleno éxtasis por la Q3, y mientras Carlos Sainz caía en el ostracismo de una decepcionante 12ª posición, Alonso volvía a hacer lo impensable. Las miradas de la antigua marea azul se iluminaban al mirar a los tiempos en las pantallas del Circuit de Barcelona-Catalunya: Alonso no sólo no había roto (eso ya es noticia), sino que no iba último de ese 'top 10'. Mientras Lewis Hamilton consumaba la pole número 64 de su carrera deportiva (en Mónaco puede igualar a su ídolo Ayrton Senna) por apenas media décima sobre Sebastian Vettel, Alonso conseguía un memorable 7º puesto, que le permitirá pelear por los puntos, siempre que el coche aguante.