El Himoinsa ficha a Antonio Ramos

Ya no se corre en África, aunque sigue llamándose como la capital de Senegal. Pero aunque sea en otro continente, sigue teniendo los mismos componentes de aventura, riesgo e incertidumbre que poseía en sus primeras ediciones, cuando surcaba las arenas del desierto sahariano. Y, al igual en las cálidas jornadas africanas, la presencia española sigue vigente en el Dakar. Tanto que no se comprendería este archifamoso rallye sin los españoles.

Al igual que en los anteriores, la presencia española está concentrada en el equipo murciano Himoinsa. Y es que los tiempos han cambiado. Ya no es la presencia solitaria, romántica y un tanto aventurera del españolito de turno, dispuesto a dejarse el alma por llegar a la meta. Ahora se trata de un equipo organizado, un grupo numeroso y compacto que actúa como tal, con un jefe de equipo que marca las estrategias a seguir, que distribuye los papeles y coordina las actuaciones en cada etapa.

Eso es lo que es equipo murciano que patrocina la firma Himoinsa, una empresa de grupos electrógenos radicada en la autovía Murcia-San Javier y que, a través del Himoinsa Racing Team, canaliza su aportación técnica y económica hacia el Dakar.

Como jefe de esa 'armada' está el teniente coronel del Ejército del Aire Antonio Puertas, todo un veterano del Dakar, tanto en su versión africana como en la actual suramericana. Puertas, que ha finalizado las nueve ediciones del Dakar en las que ha participado, dirigirá un equipo formado por los mejores pilotos españoles, hombres y mujeres. Para esta nueva edición ha fichado al molinense Antonio Ramos, hasta ahora un 'lobo solitario' que corría por su cuenta, sin apoyo logísticos ni mucho menos aprovisionamiento o ayuda mecánica.

Ramos vuelve así al Dakar después de algunos años de ausencia debido a motivos económicos. «Todos mis 'dakares' (once en total, todos ellos en África) los hice sin asistencia, lo que significa que cuando llegabas a la meta después de cada etapa tenías que arreglar y revisar la moto tú mismo. Tenia tanto sueño de haberme pasado la noche poniendo a punto la moto que en un enlace me quedé dormido y cuando me desperté estaba rodeado por todo un rebañó de vacas. Ahora, con Himoinsa, será distinto».

Miguel Puertas es el jefe del equipo. Los corredores que lo integran son: Rosa Romero, esposa de todo un experto en el Dakar como es Nani Roma; Antonio Ramos, de Molona; Gerard Farrés, conocido en los ambientes motociclistas como 'el jabalí del desierto'; Antonio Gimeno, Dani Oliveras e Iván Cervantes.

La 39 edición del Dakar comenzará el 2 de enero. Saldrá de Asunción (Uruguay) y acabará en Resistencia (Argentina). Serán 454 kilómetros.