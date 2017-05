Las 'mambas' no pican, vuelan

Grupeta de Zagalas fue el nombre del equipo cuando aún estaba en pañales, en una fase embrionaria, y era un grupo de WhatsApp de hace cuatro años que fue acuadrillando miembros ya conocidos o aún por conocer, bien a través del móvil, bien en los arcenes de las carreteras. «Íbamos en la bici y cuando veíamos a una ciclista, le preguntábamos si quería unirse a nosotras», dice María Hernández, presidenta y una de las fundadoras. En aquella fase larvaria su afán de reclutamiento le llevaba a parar a algunas ciclistas cuando iba en coche y se las cruzaba por la carretera. «No, oye, que si queréis tenemos un grupo que sale los fines de semana», era su frase para lograr afiliadas nuevas en un equipo que hoy ya no lo necesita: llegan solas, a través de Facebook, donde 'tocan a rebato' cada fin de semana, cuando hay salida, y tiene varios patrocinadores y una vitamina que siempre les ha funcionado: el entusiasmo.

Que se lo digan a Isabel Baños, la más veterana. Tiene 55 años y ha superado un carcinoma en la vejiga del que tuvieron que operarle hasta en tres ocasiones. «Es por eso que tengo unas circunstancias especiales, pero hablé con las chicas y no les importó. Es más, me alucinó lo bien que me acogieron el primer día que salí con ellas».

Las 'mambas' tienen dos puntos de salida 'oficiales': el Eroski en Murcia y la rotonda del avión en Alcantarilla, donde está hecha justamente la foto que acompaña al reportaje. La razón es puramente democrática: «Así unas veces vienen las de Alcantarilla y otras van las de Murcia», dice la presidenta de Mamba Negra, un nombre que hace referencia a la serpiente más venenosa de África y que, como todo en este grupo, requirió la anuencia general. Empezaron por Grupeta de Zagalas, pero «como nos nos gustaba, decidimos cambiarlo y fue a Lidia a quien se le ocurrió este, que nos sonó mucho mejor y fue el más votado», dice la presidenta, quien aclara que no discriminan a nadie por ser hombre. «Es más, a veces van más hombres que mujeres en el grupo. Con nosotras viene quien quiere, aunque para ser del equipo sí es obligatorio ser mujer».

Isabel superó un carcinoma. A sus 55 años, prepara la Quebrantahuesos, a la que no pudo ir en 2016 por una caída

Un diluvio bíblico

Ahora tienen patrocinadores (Quique Jiménez Peluqueros, Paprimur, Mister Moon Bikes y Adhesivos Grys Romero García) y nueva equipación, distinta a la que lucían hace un año, cuando en Sierra Espuña les sorprendió lo más parecido a un diluvio bíblico. Tuvieron que ir a rescatarlas y embutirlas en sacos de plástico. «Ha sido la única vez que han ido a por mí en siete años», dice María.

Y no será porque se quedan repantigadas en el sofá de casa. Isabel se está preparando para correr en la Quebrantahuesos (el nombre hace redundante toda explicación). La carrera, de 205 kilómetros y cuatro puertos de montaña entre Aragón y Francia, se disputará en junio e Isabel no perdonará esta edición, después del año pasado. «Iba a ir cuando, en una carrera, se me cruzó una persona, me caí y me fracturé el radio». Así que le quedó una espina clavada que esta mujer indesmayable se va a sacar en veinte días: «He hecho maratones. No me asusta y como voy a mi ritmo y lo disfruto, no pierdo nunca las ganas de correr».