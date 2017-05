¿Corredora antes que ginecóloga?

Toñi es un torrente de locuacidad. Da para una entrevista entera con solo tres preguntas. 62 años, ginecóloga, 1,55 de estatura, acopiadora de trofeos, de los cuales exhibe en la clínica los más especiales, es una mujer voluntariosa y metódica, que se toma las cosas en serio. Si se pone, se pone: no hace nada por hacerlo. Entró en las carreras por probar y enseguida, fiel a su ideario, no le bastó con probar: quiso competir. Es así como ha llegado a ser segunda en el Europeo de montaña para veteranos (F60) celebrado en Moncada y Reixach y acumular un currículo abracadabrante. Competir es una pasión que resume así: «Antes mis pacientes decían tener una ginecóloga que corre, ahora dicen que tienen una corredora que es ginecóloga».

SU TRAYECTORIA 535

carreras lleva Toñi (Marathon Cartagena) desde que empezó a competir hace 16 años, acumulando unos 400 trofeos. En los últimos 10 años aglutina más de 3.000 km en carreras. Tres veces internacional en veteranos, ha sido campeona de España de media maratón y de 10.000 en pista y ruta. Es la actual subcampeona de Europa en montaña (F60).

Pero vayamos al principio. Toñi practicó gimnasia rítmica nueve años y llegó a ser subcampeona de España por equipos en Alicante, donde se había trasladado su familia. Fue en Valencia, haciendo Medicina, cuando conoció a Juan Ernesto, su marido, que hacía Farmacia, y fue Juan Ernesto, ya casados y ya en Cartagena, quien la animó a participar en una carrera. Una San Silvestre que hizo con un gorrito de Papá Noel, un disfraz mínimo y sin perifollos que llevó con más ánimo corporativo que carnavalesco, muy lejos de los más sofisticados que luce ahora, en las últimas San Silvestres, el último de los cuales ha sido premiado como el mejor. «Hicimos un homenaje a Isaac Peral, con submarino incluido», dice.

Han sido 16 años en los que su espíritu ordenado y sistemático le ha llevado a guardar en el ordenador un listado minucioso de cada carrera, con su puesto y el registro marcado, creando una suerte de almacén deportivo con datos que apabullan: 535 carreras, pruebas en 11 países, más de 400 trofeos... Uno de los más especiales pertenece a una carrera en Italia. «Estábamos mi marido y yo en Milán y vimos la prueba. Nos levantamos temprano, nos inscribimos y quedé tercera, un puesto que no me esperaba». Y es que Toñi ya no viaja sin zapatillas, aunque a veces se duche con ellas, como en Lasarte, para quitarse el barro en una prueba bajo un diluvio. Nada la detiene. «Seguiré hasta que el cuerpo diga basta».