Acelerón final para abrir el Palacio

Aún hay mucho por hacer. El edificio es monstruoso, está sin vestir y muchos de los desperfectos asumidos por el Ayuntamiento cuando se recepcionó la obra, ejecutada por la UTE Dragados-Emurtel, siguen como estaban. Es una instalación que nace viciada, porque está mal concebida, es fría hasta decir basta y, lo que es peor, todos coinciden en que se trata de un pabellón poco funcional. Así lo confirmaron también los técnicos de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) que ayer acompañaron a su presidente, Javier Lozano, en su primera visita oficial a la instalación. Acompañado del alcalde, José López, y de los responsables del Plásticos Romero Cartagena FS, el máximo dirigente de la LNFS, admitió que «[la obra] se podía haber hecho mejor, pero al final es lo que tenemos y lo que toca es mirar al futuro, buscar soluciones, ponerlo en marcha y que todo el mundo lo vea, porque es un pabellón que merece la pena y que debe acabar siendo un motivo de orgullo para los cartageneros y para los aficionados al fútbol sala», dijo.

Lozano apuntó que él no es «técnico» y «por tanto» no está «capacitado» para señalar públicamente cuáles son los principales defectos del Palacio de Deportes y qué es «más urgente» arreglar. Pero sí se refirió a la pista principal. «Lo fundamental es que la pista esté bien y que se compruebe que el parqué está apto para ser utilizado». El último informe municipal subraya que la rugosidad ofrece filos que pueden ser peligrosos y la pelota no bota correctamente. «Lo primero es subsanar lo de la pista. Cuando eso suceda, todo lo demás llegará después y será más o menos rápido», avanzó Lozano.

El presidente de la LNFS aseguró que el Pabellón Central, con más de 40 años de vida, «está ya muy mayor y para nosotros es muy complicado que la televisión pueda retransmitir allí un partido, ya que nos ven en 40 países, nos piden unos estándares de calidad muy exigentes y las retransmisiones de RTVE, por ejemplo, requieren meter trece cámaras pesadas en el pabellón, algo que en la 'Bombonera' es imposible».

Lozano: «La Copa de España es la joya de la corona y no podemos ir a probar como una cobaya»

Lozano indicó que «esto [el Palacio de Deportes] hay que lucirlo y Cartagena, que ha demostrado tener la mejor afición de España, merece que se luzca. La Copa de España es la joya de la corona y no podemos ir a probar como una cobaya. Este pabellón tiene que estar rodado y cuando veamos que la instalación funciona durante una temporada completa, no habrá problemas en traer aquí una Copa. Nosotros tenemos que premiar a los nuestros y eso siempre lo tenemos en cuenta. Para la Copa de 2018 va a ser imposible porque hay dos ciudades pujando muy fuerte, pero para la Copa de España de 2019 la de Cartagena es una opción preferente».

Un año de rodaje

Lozano insistió en que Cartagena «puede ser la sede [de la Copa de España] en 2019, aunque hay que aprobarlo en junta y llevará su proceso. No quiero que se dé por sentado que la sede ya está dada, porque eso sería prevaricar. Pero si el equipo viene aquí en septiembre y completa la temporada sin ningún tipo de problemas, 2019 está muy cerca. En Cartagena se da todo por el fútbol sala. Siempre que venimos hay espectáculo y eso lo tenemos muy presente en la LNFS».

Mientras, el alcalde José López comentó que «lo fundamental es abrir la pista de calentamiento y la grande. Queremos que en septiembre, en la primera jornada de Liga, quede inaugurado y se aproveche para hacer un homenaje a Javi Matía, ya que hará el saque de honor y su camiseta con el número 5 será izada y retirada. El tema es que el parqué no encaja aquí y no ha encajado en ningún sitio. Este modelo ha dado mal resultado y lo han retirado. Cuando tengamos la pista, se abrirá. En cuanto esté instalado el parqué, llegará todo lo demás. Tenemos luz y hemos ido arreglando otras cosas en este tiempo».

«En la LNFS han visto el amor que hay por el fútbol sala en Cartagena y entiendo que los eventos que hemos pedido son la guinda a todo el pastel. Vamos a trabajar para que se pueda inaugurar en septiembre, normalizar sistemas y procesos y que no haya nervios cada vez que haya partido. Cuando estemos rodados, vamos a pedir esa Copa y sé que el presidente va a estar encantado de traerla a Cartagena. Él es deportista y mima a las personas que quieren el fútbol sala. Los técnicos querrían abrirlo mañana, si fuera posible. Me dicen que el objetivo es abrir el Palacio en septiembre», aseveró López.