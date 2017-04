Seis años de puro duatlón hasta el trono

Hace años su padre le regaló una pulsera que siempre la acompaña en las carreras. Le ha dado rango de amuleto y la lleva en todas las pruebas en la que es su única manía de corredora. La pulsera tiene una piedrecita que da suerte, según le dijo Antonio, su padre, el día que se la dio, estando en Madrid. Bueno, casi la única. Hablando, hablando, al final Laura confiesa otra particularidad y es que le gusta recluirse, hacer un aparte en los prolegómenos de cada carrera en un recurso concentrativo, para abstraerse del mundanal ruido, y salir en cada prueba sosegada, tranquila, con los nervios amaestrados. Más ahora que es la campeona de España cadete y la tienen sobrevigilada. Ahora es la reina del duatlón, la rival a batir. La ceheginera se ha sentado en el trono de un deporte que comenzó a practicar a los 10 años y que seis años más tarde le empieza a embaldosar de miel el currículo «porque, por encima de todo, me gusta. Esto no me cuesta».

LA MARCA36:46



La joven ceheginera Laura Durán, del CT Caravaca, es campeona de España de duatlón en categoría cadete, tras cruzar la línea de meta en el Nacional de Castellón con 36:46, sacando casi un minuto a la segunda.

Desde septiembre está en el CAR de Los Narejos. Laura Durán comparte habitación con otras dos triatletas y habla maravillas del centro deportivo, donde ha podido 'rapar' al cero sus defectos o casi, porque admite que aún le quedan oquedades que llenar y faltas por pulir, «sobre todo la parte de la natación, que es la que más me cuesta, todo lo contrario que la carrera. En el CAR me han enseñado a cuidarme más, he perdido peso, como unos 4 kilos, y por eso he ganado velocidad a la hora de correr. Aquí adquieres una disciplina que es vital si quieres llegar a algo. Pese al esfuerzo, a mí no me ha costado adaptarme».

Cambio de hábitos

Quien también lo ha notado es Mamen, su madre, que estas vacaciones ha visto a su hija pedir más fruta que de costumbre y dejar de lado algunos dulces en su casa de Cehegín, donde Laura comenzó a practicar natación primero y triatlón después, antes de dar el salto al Club Triatlón Caravaca, al cual pertenece. Corrió su primera prueba en San Pedro «y me quedé tercera. Eso me dio mucha motivación. Me gustó, no me imaginaba que en mi estreno iba a poder lograr ese puesto, aunque quizá lo principal fue cuando pasé a Caravaca». Desde ahí dio el salto al CAR, donde la entrena Víctor Cerezuela y donde han empezado a prepararse en el Mar Menor, «ahora que el agua se ha aclarado, porque antes no te veías ni los pies».

Tras ser campeona de España cadete, Laura tiene en mente el triatlón de Madrid de finales de mayo, que le dará el pasaporte al Europeo, siempre que quede entre las tres primeras. «Voy a darle caña a la natación para lograrlo».

Laura no corre sola, ya que en la familia ha aparecido otra triatleta: su hermana Andrea, que compite en la misma categoría y siempre está ahí, al principio de cada prueba, para darle un abrazo y salir las dos bien vitaminadas y dispuestas a comerse el mundo.