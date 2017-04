Un derbi ejemplar para el fútbol base

Ha vuelto a suceder. Las agresiones, amenazas e insultos dejan, de nuevo, en evidencia y sin argumentos al fútbol base nacional. Primero fue la batalla campal entre padres en un partido de la categoría alevín en Mallorca, después el enfrentamiento entre jugadores y aficiones en un encuentro de juveniles en Andorra y, ahora, Cantabria y La Rioja escenifican este bochornoso panorama. Precisamente, en este último caso, se ve como un padre y una madre se enzarzan sobre el terreno de juego, una imagen que se ha hecho viral y que vuelve a hacer retumbar la misma pregunta: ¿Qué hay que hacer para no dar cabida a los energúmenos en el mundo del fútbol base?

En esta tarea de civilizar las categorías inferiores del deporte rey español donde juegan los más pequeños emergen dos entes murcianos. La Federación de Fútbol, pionera en poner en marcha una medida para rebajar la tensión, y la Escuela de Fútbol de Molina de Segura, equipo que la pone en marcha todos los fines de semana y precursora de la idea de juntar a los dos equipos que se enfrenten al final del partido en una foto para fomentar la deportividad y repudiar la violencia.

El derbi molinense, un ejemplo a seguir

Es sábado y en Molina de Segura hay derbi. Un partido de supuesto cierto riesgo, a pesar de que los niños tengan 9 ó 10 años y no se jueguen nada. Solo la ilusión por divertirse, ganar y, a poder ser, marcar un gol para celebrarlo como su ídolo.

Antes de comenzar el partido de benjamines entre la Escuela de Fútbol Molina y su homóloga de San Miguel, se escucha en las inmediaciones del terreno de juego de El Romeral a un grupo de padres. «Lo que está pasando en el fútbol base es una barbaridad. Algunos padres creen que su hijo es Cristiano o Messi y van a jugar la Champions», dice Pedro, al que José Antonio le espeta: «Dime que padre tienes y te diré quién eres. A más de uno deberían prohibirle la entrada a los campos para que aprendan valores». Acto seguido, Pedro vuelve a tomar la palabra y le confiesa que «los críos son los que nos dan ejemplo a nosotros. Solo hay que ver como se dan la mano cuando ganan y pierden y se nos queda cara de tonto».

A escasos metros, están por un lado José y Francisco, padres del equipo local, y Guillermo y Antonio, por parte del equipo visitante. «Hay que concienciar a los niños de que la violencia no lleva a ningún lado», comenta José con Francisco, quién piensa que «debemos tener buena relación con los padres rivales. Hay que crear un ambiente positivo sin insultos ni amenazas».

En el otro bando, Antonio cuenta su experiencia: «Yo tengo dos hijos. Con mi mayor me pasaba mucho que me ponía a dar indicaciones desde la banda, pero él me dijo que no lo hiciera más, que no me hacía caso y que lo único que conseguía era ponerlo nervioso. Yo aprendí desde ese momento que me tengo que dedicar a ver el partido callado». Mientras, Guillermo comenta que en su país (Uruguay) esta «trágica situación pasa más a menudo, por eso le enseño vídeos de allí a mis niños para que sepan comportarse y no comentan esas locuras».

Ajeno, Luis Miguel, padre de Izan, quien tiene 6 años y juega en la E.F. Molina; explica que «a mi hijo le inculco respeto. Él tiene que pasárselo bien con sus amigos y dejarse de discutir porque sino sabe que le castigo sin jugar al fútbol que es lo que más le fastidia».

Los jugadores y entrenadores siguen en el vestuario. Se están preparando para pasar revisión por el árbitro antes de salir al campo acompañados por sus padres. Una iniciativa que ha puesto en marcha la Federación de Fútbol murciana para rebajar la tensión y que, según su presidente José Miguel Monje Carrillo, ha reducido los casos de violencia en los campos municipales de la Región en un 92%.

La Escuela de Fútbol de Molina es uno de los equipos de la Región que lleva a cabo esta campaña bajo el lema 'El respeto gana' todos los fines de semana en todas las categorías. Su fundador y director, José Ángel Gambín, afirma que «no solo hacemos el saludo inicial con los padres, también nos echamos una foto los dos equipos al final del partido para demostrar que somos amigos. Algunas veces esa imagen deja en evidencia a padres que no entienden los valores de este deporte tan bonito».

«Un padre no puede ver jugar a su hijo»

Gambín lo tiene claro a la hora de actuar ante un caso de violencia. «Hay que llamar a la Policía y que se lleve a la persona. Nosotros tuvimos un incidente hace tres semanas con un padre que amenazó al árbitro. Y ante esta situación el club tomó una rápida decisión: se le ha prohibido al hombre la entrada al campo. Sin embargo, el chico sigue entrenando y jugando con nosotros», confiesa.

Llega la hora, el momento que llevan esperando toda la semana los niños y no quieren que nadie se lo estropee. Se muestran nerviosos, enfilando la salida de los vestuarios. A la derecha, los locales, el E.F. Molina que viste de rojo y están encabezados por su entrenador Iván Navarro que cuenta un percance que le sucedió en la jornada anterior. «Un padre empujó al árbitro y todos nos quedamos parados. El colegiado, que tendría unos 16 años, se metió al vestuario entre lágrimas y le tuvimos que calmar y proteger para que no se suspendiera el partido», afirma a la vez que recalca que «en estos casos es en los que la Federación y el Comité Antiviolencia debe actuar con más dureza».

A la izquierda y con uniforme blanco, el San Miguel. Su entrenador es José Carlos Gozalbes, quien cree que además de la campaña hacen falta poner en marcha más iniciativas. «Yo pondría muchos carteles con mensajes que conciencien a los padres en todos los campos», propone el míster. Para Gozalbes lo más importante es que los niños se sientan tranquilos sobre el césped, por eso «hemos avisado a todos los padres de que si dan indicaciones, dicen insultos o amenazas automáticamente sentaremos al jugador en el banquillo».

Los niños pegan su últimos saltos de nervios y se arengan. Son conscientes de que ha llegado la hora de saltar al verde porque sus manos se estrechan con las de sus papás y mamás. Una imagen que necesitaba ver el fútbol base tras un semana en la que solo se ha hablado de violencia, vergüenza o mal ejemplo. Sobre el césped se saludan todos y reina el buen ambiente durante todo el partido.

El resultado final es de 4-1 a favor del E.F. Molina, pero eso hoy no importa. Para Pablo, jugador de los locales, «lo que más le gusta es que su papá me venga a ver» y para su compañero de equipo Hugo lo más importante es «lo que me dice mi padre: que respete al árbitro» porque, como asegura el visitante Álex, «el fútbol es para divertirse y no para pelear» y «al final da igual perder, cuando terminamos de jugar todos somos amigos», concluye Domingo, futbolista del E.F. San Miguel.