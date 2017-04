Una pregunta: ¿kárate o ballet?

Siendo muy niña, Marina Cáceres agarró un bote de Cola Cao y lo espolvoreó como si fuera lluvia por toda la habitación. Fue una fiesta para ella y sus sentidos de niña traviesa puestos en pie, pero su madre no pensó lo mismo cuando se asomó y vio el dormitorio enlodado de Cola Cao. Y es que Marina era un diablillo. Encarna, su madre, la apuntó a kárate en Águilas creyendo que no iba a durar mucho, porque su hija era algo llorona. 'Al primer golpe, se sale de eso', pensó su madre, sin saber que su hija había llegado ni más ni menos que al sitio donde quería estar. La propia Marina se lo dejó muy claro a los diez años cuando su madre le preguntó con qué quería quedarse: «¿Kárate o ballet?», le preguntó y casi no hizo falta respuesta.

Hoy su hija tiene 17 años y es subcampeona de Europa júnior. Su hermana María Victoria, que es también su entrenadora, la define como una persona cariñosa y una karateca con personalidad, que sabe concentrarse y aislarse de la presión. Para ello le gusta recluirse un minuto antes de cada combate, crear su propia burbuja, en la que ella imagina lo que puede pasar y por dónde asaetear a su rival. Es una pequeña argucia que complementa con otras «como hacer un poco de teatrillo cuando nos pesamos. Pongo cara de mala para ver si asusto un poco, pero es solo una pose», dice. En ocasiones, cuando sabe que su rival es una contrincante de envergadura, le gusta mirarla a los ojos con cara de malas pulgas. Otra pequeña artimaña con la que concentrarse y amedrentar en lo que pueda a quien tiene delante.

En todo caso, su punto fuerte no es el atrezo gestual, sino la confiazan en sí misma, confianza que la ha llevado ya a la selección y a dos Europeos, y que, eso sí, le hizo perder el oro en el último, como ella admite, cuando ya lo veía entre sus manos. «En la final me puse por delante. El problema es que me confié y acabé perdiendo».

En todo caso, Marina llama a la puerta. La niña que se enfundó un kimono con cuatro años sigue con el kimono puesto trece después, tiene un largo 'renglón' de copas que ya no le caben en un estante de la habitación y sueña con el Mundial, primero, y ¿por qué no?, los Juegos después. «Es difícil llegar, pero sé que no es imposible. No ponerse límites es mi filosofía», dice con la misma confianza con que se enfrenta a cada rival.

No solo copas. Marina es una fetichista del kárate. Aún utiliza el cinturón negro con el que aprobó el examen, hace cuatro años, y en su habitación atesora carteles de torneos y billetes de avión, entre otros objetos. Le vale todo lo que tenga que ver con el kárate, su pasión, su fermento, su escondrijo a veces, cuando toca superar momentos chungos, su deporte, su ancla y su esperanza de conseguir algo grandioso. Fuerza de voluntad no le falta. En su primera concentración con España se rompió un dedo, cuando se lo enganchó en el kimono de su adversaria, pero no dijo nada por no estropear su debut y combatió después con el dedo roto. Tuvo que ser operada y le pusieron tres tornillos, pero eso no le cortó las alas: poco después, con la herida todavía reciente, se fue a Zúrich. «¿Perderme el Europeo? Imposible».