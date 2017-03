Murray vence a Verdasco y gana el torneo de Dubái

El británico Andy Murray, número uno mundial, se llevó este sábado el torneo de Dubái al imponerse en la final al español Fernando Verdasco, 35 del ránking ATP, por 6-3 y 6-2. Se trata del primer triunfo del año para el escocés, que a principios de enero cayó ante el serbio Novak Djokovic en la final de Doha y, poco después, fue eliminado contra todo pronóstico en los octavos de final del Abierto de Australia por el alemán Mischa Zverev.

Pese al comienzo errático de Murray, Verdasco nunca tuvo opción ante la mejor raqueta del circuito. El escocés se recompuso enseguida y el español comenzó a cometer errores que terminaron condenándole. En poco más de una hora, Murray, de 29 años, consiguió en Dubái el 44º título de su carrera. "Hoy he jugado bien, aunque me ha costado comenzar. Pero creo que esto se debe a que me ha tocado jugar muchos partidos tarde en la noche esta semana", explicó el vencedor tras la final. "Una vez lanzado me he sentido muy bien y he podido terminar muy fuerte", añadió.

El torneo de Dubái se disputaba sobre superficie dura y repartió 2.858.230 dólares en premios