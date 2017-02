Ellos ponen las reglas

No querían barreras. Dieciséis chicos discapacitados llevan jugando juntos 10 años al fútbol sala, cuando decidieron montar un club movidos por el deseo de que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pudiera practicar este deporte. «Jugábamos entre nosotros porque nos excluían. No nos dejaban participar en los equipos del colegio», declara Mariano Martínez, presidente del club de fútbol sala adaptado Aljibe Murcia. Este equipo cuenta con miembros afectados por diversos tipos de discapacidad física y su principal objetivo es favorecer la integración y seguir creciendo. Hace dos temporadas se incorporaron al club Ciudad de Murcia, que les hizo hueco en una sección del equipo. Su compromiso con la integración llega al punto de dejar jugar incluso a personas sin ningún tipo de discapacidad, tan solo deben sentarse en una silla de ruedas.

En el fútbol sala adaptado son los propios jugadores quienes acomodan las reglas a sus capacidades. Quienes usan silla de ruedas conducen el balón a ras de suelo y no pueden retener la pelota más de cinco segundos en las manos. Por el contrario, aquellos sin impedimentos motrices se someten a las mismas reglas que el fútbol sala tradicional.

El Aljibe Murcia es un club especialmente diverso, compuesto por jugadores afectados por discapacidades muy variadas, como espina bífida, trastorno mental, discapacidad intelectual y auditiva. «Siempre encontramos la manera de que el que venga explote su capacidad», relata Sergio Rodríguez, uno de los miembros del equipo, que pone como ejemplo el caso de un muchacho de Albacete sin piernas que se desplazaba sobre un monopatín impulsado con las manos.

Sergio nació con artrogriposis múltiple congénita, una malformación de nacimiento de los tendones que le impide caminar con normalidad. Su problema de movilidad no le ha supuesto un impedimento para hacer realidad sus aspiraciones deportivas. «Yo siempre había luchado por practicar un deporte y me hizo feliz encontrarlo», indica el joven, aunque confiesa que sus primeros partidos fueron duros porque no conocía las normas ni las dinámicas. El fútbol sala adaptado no solo le permitió hacer realidad su sueño, también facilitó que se sintiera mucho más integrado en la sociedad.

A base de esfuerzo y tesón han conseguido crear una Liga regional propia, competir contra otros equipos y disponer de equipación y material, todo ello sin ningún tipo de subvención. «El Ciudad de Murcia tiene mucho respaldo porque está jugando en Tercera, y al tener este apoyo nos ha abierto muchas puertas. Con otros equipos no hemos tenido esa suerte», señala Mariano, que asegura que «no existen más equipos de fútbol sala adaptado en la Región que integren varias discapacidades». Solo conocen un conjunto de similares características en Albacete. Ser el único equipo les hace exclusivos aunque también les lleva al rechazo de otras asociaciones. «A nosotros nunca nos han dejado jugar en ninguna Liga porque tenemos todo tipo de discapacidades», aclara el presidente, quien destaca que otros clubes no querían tanta pluralidad.

Conseguir que este equipo se incorporara al Ciudad de Murcia fue otro sueño para el presidente, que lleva una década luchando para que su grupo compitiera en Liga. Sin embargo, no ha podido disfrutar de sus logros a pie de campo. «Cuando se fundó el club yo era jugador, pero ya no puedo por un golpe en la cadera. Me quedé como presidente, pero ver a mis compañeros es un orgullo», explica Martínez, un hombre muy comprometido que desea seguir ayudando a que otros discapacitados se sientan más integrados gracias al fútbol sala adaptado.