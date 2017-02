Vuelve al Segura la mejor regata

La ciudad de Murcia sigue con su apuesta decidida por recuperar el río Segura y ponerlo a disposición de los ciudadanos. Y dentro de este plan ocupa un lugar esencial, por segundo año, la regata Ciudad de Murcia, que se desarrollará hoy y mañana entre Los Molinos del Río y la Fica, con diversas pruebas de piragüismo y la colorida regata de los espectaculares 'dragon boat', que siempre atraen la curiosidad y la expectación del público.

HORARIOS

HOY

13.00 horas: Semifinales barcos dragón.

15.00: Kayak 1, prebenjamines y benjamines.

15.30: Kayak 1, en la categoría de alevines.

16.00: Kayak 1 y canoa, infantiles.

16.30: Kayak 1 y canoa, para los cadetes.

17.00: 'Paddle' SUP y 'paracanoe'.

17:30: Lectura manifiesto flamingo pinks (AECC).

MAÑANA

10.00: Canoa 1 júnior, sénior, veterano y sub 23 asculino y femenino.



10.45: Kayak 1, sénior, juvenil y sub 23 femenino.



11.30: Kayak 1, sénior, sub 23, juvenil y veterano masculino.

12.00: Kayak 4, femenino absoluto.

12.15: Canoa 4, masculino absoluto.

12.30: Kayak 4, masculino absoluto.

13.00: Finales barcos dragón.

APOYOS

Organizadores. 'La Verdad', Ayuntamiento de Murcia, Club Murcia Río, Club Murcia Remo y Federacion de Piragüismo.

Patrocinadores. Fundación Caja Mediterráneo y Hyundai Gasmóvil.

Colaboradores. Cablemurcia, Estrella de Levante, Coca-Cola, Mercamurcia, Hero y CAR infanta Cristina.