La Rioja, Cantabria y Cataluña, en el camino

La selección murciana sub 17 femenina de fútbol sala ya conoce los horarios de sus encuentros de la fase única del Campeonato Nacional de selecciones autonómicas que se celebrará del 8 al 12 de febrero. El conjunto murciano, dirigido por Manuel Granados, se medirá a La Rioja, Cantabria y Cataluña en la fase de grupos (Grupo C). Se clasificarán para las semifinales los primeros de cada grupo (A, B y C) y el mejor segundo.