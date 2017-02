La Vaguada triunfa en 'Jugando al Atletismo'

Un total de 300 niños y niñas han participado en la fase municipal de la categoría alevín de la actividad 'Jugando al Atletismo', que se desarrolla dentro del Programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar, organizado por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia. En esta edición han participado treinta colegio del municipio, que son Virgen de Begoña, Hispania, La Asomada, San Antonio Abad, La Vaguada, San Cristóbal, San Isidro, San Fulgencio, San Isidoro, Narval, Virgen del Carmen, La Concepción, La Encarnación, Azorín, Santa María Micaela, San Juan Bosco, Fernando Garrido, Vicente Ros, Sagrada Familia, Feliciano Sánchez, Ciudad Jardín, Stella Maris, Santa Florentina, Leonardo da Vinci, Santiago Apóstol, San Francisco Javier, Poeta Antonio Oliver, Luis Calandre y Miralmonte.

Las pruebas realizadas en el Pabellón Central de Cartagena han consistido en una carrera de 10x10, salto a la comba, triple salto desde parado, lanzamiento de balón sentado, lanzamiento de una jabalina blanda y relevos 5x1 y 5x2 ('grand prix'). En la categoría masculina venció el colegio de La Vaguada, seguido del Miralmonte, el Vicente Ros y La Encarnación. En categoría femenina el primer peusto fue también para las alumnas de La Vaguada. Le siguieron Azorín, Santa María Micaela y San Juan Bosco.

Los dos centros escolares mejor clasificados representarán a Cartagena en la final regional de categoría alevín que se celebrará en Alcantarilla el próximo 16 de febrero. Asimismo, hoy se celebrará la misma prueba para la categoría benjamín.

Fútbol sala

Luis Fonseca deja de ser seleccionador de Kuwait

El entrenador madrileño Luis Fonseca, quien estuvo en el banquillo del Reale Cartagena FS entre 2009 y 2011, ha finalizado su etapa como seleccionador de Kuwait después de la FIFA haya decidido mantener la sanción que ya recaía en la Federación de Fútbol de Kuwait desde hace dos años por la que les estaba prohibido competir a nivel internacional. Con esta decisión, Kuwait verá cómo en el plazo de dos años, ninguna sección de la federación podrá disputar ninguna competición internacional.

La FIFA anunció el pasado mes de octubre que, tras solicitar a la Federación cambios en la ley del deporte por injerencias gubernamentales y dado que esta solicitud no había sido atendida, se sancionaba con carácter inmediato a cualquier selección nacional disputar partidos oficiales. Tras varios meses esperando el indulto, Fonseca ha optado por no continuar al frente del combinado kuwaití. Allí no puede competir.

Fonseca ha sido seleccionador de Kuwait durante los últimos cinco años, un periodo en el que el fútbol sala kuwaití ha crecido exponencialmente llegando a competir contra las grandes selecciones del planeta. Entre sus éxitos destacan la presencia de Kuwait en el Mundial de Tailandia de 2012, por primera vez desde el año 1982, o la Copa del Golfo en la que levantaron el título de campeones en 2013 y 2015.

Baloncesto

El Basket Cartagena, a certificar el tercer puesto

En la antepenúltima jornada de la fase regular del grupo E de la Liga EBA, el Basket Cartagena recibirá este sábado al Alfas del Pi (Pabellón Central, 19.15 horas), con el objetivo de sumar su novena victoria del curso y certificar el tercer puesto. Los de Paco Guillem, que no están notando las ausencias de los norteamericanos Grady, Fiske y Wimbish, son terceros con 8 victorias. Pero tienen a cinco equipos pisándole los talones, con 7 victorias. Son Benidorm, Paterna, Sagunto, Lliria y Valencia.

Así las cosas, como solo los cinco primeros jugarán la fase de ascenso, los de Guillem están obligados a seguir sumando triunfos. El Alfas del Pi es penúltimo, con cinco triunfos y nueve derrotas. Y precisamente fue en el partido de la primera vuelta contra este equipo alicantino cuando el Basket Cartagena ganó por vez primera a domicilio en esta Liga.

Hípica

Martínez Bastida gana el GP Murcia Turística

El jinete murciano Marino Martínez Bastida, con 'Alcea Rosea', ha sido el triunfador del Gran Premio Murcia Turística Costa Cálida, en la última jornada de la Winter Cup Aros, competición nacional de salto de obstáculos en la que han participado 250 jinetes. En la clasificación de la prueba, de 1,45 metros y disputada a dos mangas, han pasado a la segunda ronda diez jinetes, de los cuales se han clasificado cinco. En segundo puesto acabó la amazona Paloma Barceló, con 'Tarpa'; tercero fue Carlos Lange, con 'Soraya Rouge'; cuarto, Jacobo Maldonado, con 'Charanta'; y en quinta posición, Inma Roquet, con 'It's top del Maset'. La Winter Cup se reanudará este mes con un Concurso Nacional de doma clásica.