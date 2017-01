El automovilismo regional corona a los mejores de 2016

El nuevo presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; el director general de Deportes, Alonso Gómez López; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Francisco Martínez, asistieron a la Gala de Campeones en la que la Federación Regional premió a los mejores de la temporada pasada. En karting, Pedro José Villa, Óscar Rodríguez y Dario Valera fueron los primeros en categoría alevín. En cadetes, Ángel Marín, Francisco Manuel Puertas y Gorka Hernández. En rallysprint, los mejores fueron las parejas Mateo Tormos-Mateo Tormos júnior, José Antonio Sánchez-Lidia López y Jesús M. Sánchez-Adrián Romero, quienes ocuparon las primeras plazas en pilotos y copilotos. En el Campeonato de Montaña, J.F. Benítez, Francis Hernández y Manuel Carrasco fueron los primeros en la 'scratch'; con Miguel Carrasco, Amador Nevado y Fernando Martínez, en el podio de turismos; y J.F Benítez, Víctor J. Martínez y Andrés Martos, en la Copa Car-Cross. ::

Fútbol sala femenino sub 21

Murcia-Valencia, en semifinales del Nacional

La selección murciana sub 21 femenina de fútbol sala, actual campeona de España, se enfrentará a la de Valencia en semifinales del Campeonato de España por autonomías de la categoría, después de haber conseguido su clasificación en la fase que ha tenido lugar en Alcantarilla.

El conjunto murciano, dirigido por Antonio Emilio Huelbes, ha llegado a la pelea por el título después de ganar los tres encuentros que ha disputado en el pabellón Fausto Vicent. Las murcianas, que en las dos primeras jornadas habían ganando por 9-0 a Canarias y por 6-1 a Navarra, cerraron ayer su participación en dicha fase venciendo por 7-2 a Melilla, por lo que llegará a la competición que se llevará a cabo en Madrid, los días 25 y 26 de febrero, con una tarjeta de tres victorias en tres partidos, con 22 goles marcados y tan solo tres encajados. El objetivo de las de Huelbes será revalidar el trofeo conquistado el pasado año y para ello el primer paso será superar a Valencia en semifinales.

Ultrafondo

Los Alcázares abre la Liga de los 100 kilómetros

La segunda edición de los 100 Kilómetros Pedestres Región de Murcia, que se celebrará el sábado 11 de febrero en Los Alcázares, será la prueba inaugural de la Liga de los 100 Kilómetros-Gran Premio de España de ultrafondo en ruta.

Tras esta cita se llevarán a cabo las de Santander, el 17 de junio; y Madrid, el 22 o el 29 de octubre, y los participantes interesados en puntuar habrán de tomar parte en las tres carreras que conforman su calendario. La prueba se desarrollará sobre un circuito de cinco kilómetros de trazado y se ha establecido un tiempo máximo de 14 horas para cubrir los 100 kilómetros.

Fútbol

Murcia y la segunda fase del Nacional sub 16 y 18

Las selecciones murcianas cadete y juvenil de fútbol disputarán la segunda fase del Campeonato de España por autonomías de las categorías sub 16 y sub 18, que se celebrará del 24 al 26 de febrero en Cataluña, donde tendrán como rivales a los combinados valenciano y catalán. Los conjuntos cadete y juvenil llegarán a esa cita después de caer en sus partidos de la primera fase, que tuvo lugar en Madrid, y en la que se vieron superados por los equipos de Canarias y Madrid.

Ciclismo

Proyecto para construir un velódromo en Cieza

Cieza se prepara para contar con un velódromo para la práctica del ciclismo en pista con la elaboración de un proyecto que ya ha sido presentado y que cuenta con el respaldo de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia (FCRM).

La plataforma, que lleva por nombre El Bien Común, y el club ciclista Mariano Rojas presentaron en el Consistorio una moción para instar a la corporación municipal a trabajar en la construcción de un velódromo en un municipio que ha sido y es cuna de grandes ciclistas, varios de los cuales destacan a nivel nacional e internacional. Uno de ellos, José Joaquín Rojas, participó en la exposición de dicho proyecto, un acto al que también asistió el presidente de la FCRM, Sergio Martínez.

Tenis

Nace un circuito para jóvenes de 9 a 20 años

La Federación de Tenis de la Región de Murcia (FTRM) pondrá en marcha un nuevo torneo de base, el llamado Circuito IniciaTenis, que va dirigido a jugadores y jugadoras de entre 9 y 20 años que se agruparán en cuatro categorías distintas en función de su edad.

El torneo, que se desarrollará en las instalaciones del polideportivo José Barnés de Murcia, está programado para tenistas sub 10, sub 12, sub 15 y sub 20, y se disputará en forma de liga en una primera fase y en formato de eliminatorias en una segunda, asegurándose cada jugador un mínimo de cuatro partidos en cada torneo. El primero de ellos tendrá lugar del 11 al 26 de febrero y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 2, mientras que el segundo se celebrará del 27 de mayo al 11 de junio.