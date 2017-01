Doble derrota en el Nacional de selecciones

Las selecciones de rugby de la Región de Murcia sufrieron sendas y contundentes derrotas en su visita a Navarra, en el Nacional de selecciones autonómicas B. El combinado sub 18 perdió 29 a 0 y el sub 16, 53 a 0. El comienzo de los juveniles fue muy igualado, pero los navarros lograron su premio por las bandas. Con 10 a 0 se llegó al descanso. En la segunda parte la percusión y buen juego murciano se diluyó. La selección infantil no pudo hacer nade ante un rival con una delantera demoledora.