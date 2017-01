Diez años no son nada para Pablo

Es el flamante subcampeón del mundo (medalla de plata) de 200 metros para mayores de 35 años, hazaña conseguida en el Mundial de veteranos que se celebró recientemente en la ciudad australiana de Perth. Pablo lucía orgulloso esa medalla, en compañía de toda su familia, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia cuando fue recibido por el alcalde de la ciudad José Ballesta.

Pablo Martínez (Murcia, 27 de mayo de 1981) no cabía en sí de gozo. Íntimamente pensaba que todos los sinsabores y esfuerzos habían valido la pena. Porque la historia y la trayectoria de Pablo Martínez está jalonada de trabajo y entrega, de privaciones y de renuncias. Él mismo cuenta la historia: «Ya me había dedicado al atletismo en mi época juvenil, desde que comencé con 16 años. Fui 13 veces campeón de España e internacional con la selección. Pero lo fui dejando porque los estudios y el trabajo me apretaban y había que sacar adelante la carrera [es fisioterapeuta]. Durante diez años estuve desligado del atletismo. Hasta que este año, de la mano de Francisco Javier Navarro [el que fuera atleta olímpico, récordman de España en su momento y ahora de veteranos y presidente del club Murcia Track and Field], mi entrenador, volví a la competición».

Buenos resultados

«Ha sido este un año muy duro; he tenido que bajar de peso, ponerme en forma y privarme de muchas cosas»

Y con resultados excelentes, como lo prueba esa medalla que cuelga de su cuello: «Ha costado mucho conseguirla. Sí, he vuelto a lo grande. Pero nadie más que yo, mi entrenador y mi familia saben lo que me ha costado. Ha sido un año pero que muy duro en el que he tenido que perder peso, ponerme en forma y coger el ritmo de la competición. Sí, he tenido una buena recompensa. Pero a costa de dejarme la piel en la preparación».

Pablo hizo un campeonato redondo en tierras australianas. Ya en la prueba preliminar obtuvo la segunda mejor marca de todos los participantes (22.23) y luego se aseguraba la lucha por las medallas, con el tercer mejor tiempo de las semifinales (22.20), proclamándose en la final subcampeón mundial M35 (21.94).

«Fue un viaje muy largo y muy costoso, del que he podido salir airoso económicamente gracias a mi patrocinadores (Kelme, Pastelería Ignacio, Fisio Murcia -que es mi clínica- y el Ayuntamiento, en el que Felipe Coello se ha volcado). Gracias a ellos he podido ir y estar allí».

Ahora que le ha vuelto a coger el gusto a la competición, ya piensa, de acuerdo con su entrenador, en nuevas metas: «Hemos planificado asistir en 2017 al Campeonato de Europa de veteranos, que se celebrará en Copenhague, e intentar batir el récord de España de veteranos en 200 m. que precisamente está en poder de mi entrenador». Vamos, que el alumno ha salido respondón: «Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Estoy a dos décimas de ese récord e incluso ya lo he superado, pero ha sido al aire libre y no en pista cubierta. Creo que es asequible y que tengo a tiro ese récord».

Fisioterapeuta de profesión, es propietario de Fisio Murcia, clínica de fisioterapia: «Eso me permite, a pesar de las muchas horas que me paso en la clínica, combinarme viajes y entrenamientos, tener disponibilidad de horarios y poderme organizar. Pero todo ese esfuerzo ha valido la pena cuando contemplo esta medalla».

Ha sido su primera incursión en un Mundial de veteranos. («Yo había estado ya en un Mundial júnior y en un Europeo»). Y las antípodas le han sido propicias.