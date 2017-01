Quintana exige concentración

Tras arrancar el año con muy buenas sensaciones en el primer encuentro del Top 16 de la Eurocup ante el Fuenlabrada, el UCAM Murcia jugará mañana por tercera vez de forma consecutiva en el Palacio, en esta ocasión ante el Valencia. «Las dos últimas victorias nos han dado confianza, nos han quitado piedras de la mochila y nos han acercado a nuestra mejor versión», dijo ayer su entrenador, Óscar Quintana. La versión defensiva del equipo entrenado por Quintana fue una de las mejores de la temporada.

Ahora toca seguir con esa regularidad mostrada en los últimos compromisos y lograr vencer al Valencia, «un rival muy completo. Tiene por lo menos dos jugadores por puesto de primer nivel. Espero un partido muy intenso, con mucha concentración, muy físico. El que mantenga más la concentración tendrá más opciones de llevarse el partido».

Tercera División

Campanas deja el Águilas tras solicitar su baja

Campanas ya no es jugador del Águilas. El futbolista ha solicitado la baja, tras haberse ausentado desde el 16 de diciembre, «sin causa justificada», explica el club. El jugador y el Águilas llegaron a un acuerdo el 15 de diciembre para rescindir su contrato. Sin embargo, Campanas lo firmó con la indicación de 'leído y no conforme'. A partir de esa fecha, el jugador no se presentó en los entrenamientos, hasta el pasado jueves, cuando solicitó la baja del Águilas, renunciando a los acuerdos del día 15. Así, el Águilas le da la baja sin compensación económica.

Las Torres de Cotillas

El I Torneo de Pádbol ya tiene campeones

El polideportivo municipal de Las Torres de Cotillas acogió el pasado martes el I Torneo Reyes del Pádbol del municipio, que se dividió en dos categorías. En la modalidad sénior (+16 años) Luis Fernández y Nico Marín se impusieron a Sergio Jiménez y Juan Guirao, mientras que en la júnior (de 12 a 16 años) Manuel Zapata y Pablo Mateo ganaron a Israel Buendía y David Abellán. El 'pádbol' es una especialidad que combina el fútbol y el pádel.

Atletismo

El IV Murcia Maratón se correrá el día 29

Los primeros compases de 2017 traerán de vuelta la fiesta del maratón a la ciudad de Murcia. Será el domingo 29 de enero cuando se disputará el IV Murcia Maratón. La cita, además, acogerá el Campeonato de Maratón de la Región, siendo igualmente testigo de la I Media Maratón en Patines y una carrera de 10 km. Continúa abierto el plazo de inscripción para la cita en la plataforma de la FAMU, organizada por el Club Amigos del Maratón en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia y la Federación.

Baloncesto

El Noroeste gana en el 'All Star Game' de Albudeite

La 'High School Basketball League- Región de Murcia', dirigida por José Víctor Costa, conmemoró el 125 aniversario del nacimiento del baloncesto en EE UU, celebrando, con la colaboración del Ayuntamiento de Albudeite, un 'All Star Game' al más puro estilo americano, ganando la conferencia Noroeste a la Sureste. Los premiados fueron los siguientes: MVP (Cristian Marín, Celtics Cehegín), campeón de triples (Adrián, Abanilla Warriors), campeón de 4 metros (Cristian, Totana Bulls), campeón 'training basketball 101' (Juan López, La Flota Cavaliers), campeona de triples (Lorena, Abarán Rockets), campeona de 4 metros (Laura Cutillas, Abarán Rockets), campeona 'training basketball 101' (Laura Melero, Totana Bulls).