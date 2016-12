Llega la gran fiesta del 'running'

Hoy es el día. A partir de las 17.30 horas se celebrará la carrera de despedida del año 2016, la tradicional San Silvestre, que, organizada por 'La Verdad' , la Federación Murciana de Atletismo y el Ayuntamiento de Murcia recorrerá las principales calles de la ciudad. Con salida y llegada en la Glorieta (frente al Ayuntamiento y El Martillo), miles de participantes inundarán Murcia con sus atuendos especiales y sus ganas de pasárselo bien, como paso previo para la celebración de la despedida del año. Al final van a ser cerca de 5.000 corredores los que disputen la carrera. Todo un éxito de participación.

LA CARRERA A las 17.30 horas, frente a la Glorieta de España. La llegada estará ubicada en el mismo lugar. Discurrirá por calles céntricas de la capital murciana con paso por la Plaza del Cardenal Belluga y Catedral. 6,8 kilómetros para la carrera absoluta. 'La Verdad', Federación Murciana de Atletismo y Ayuntamiento de Murcia. Espacio dedicado a los niños y niñas de 5 a 11 años en el que podrán dedicar de 10.00 a 13.00 horas en La Glorieta a practicar o a iniciarse en distintas actividades relacionadas con el atletismo. Los tres primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, recibirán un trofeo. Habrá premios para los cinco disfraces más originales en individual, para los tres mejores grupos caracterizados y para el más numeroso caracterizado.

Detalles técnicos

La carrera absoluta tendrá un recorrido de 6.800 metros, detallando que la salida y la meta estarán ubicados en la Glorieta, cortándose al tráfico todas las calles del centro de la ciudad para permitir el normal desarrollo de la carrera.

Una de las novedades que se puso en marcha el año pasado, y que se repetirá en este, es que la Federación ha dispuesto que haya cuatro cajones de salida (o cámaras de llamada) para que los corredores queden agrupados por tiempos acreditados. Según el tiempo previsto a realizar en cinco kilómetros se les asignará un cajón de salida que ha debido ser seleccionado en el formulario de inscripción atendiendo a la siguiente designación: Cajón A: entre 14 minutos y 30 segundos y 19. 59. Cajón B: entre 20. 00 y 24. 59. Cajón C: más de 25.00. Cajón P: solo patinadores. Los corredores que no hayan acreditado la selección de un cajón de salida, saldrán desde el cajón C.

Los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría masculina como en femenina, recibirán un trofeo, a los que se sumarán otros cinco premios a los disfraces más originales en individual, a los tres mejores grupos caracterizados y al grupo más numeroso caracterizado.

Todo está dispuesto. La organización ha trabajado de firme estos últimos días para que todo esté a punto, nada falle y todo, hasta el más mínimo detalle, salga a pedir de boca.

El éxito de la 'Sansi'

La San Silvestre de este año va a contar, por segundo año consecutivo, con una gran novedad. Y es que, debido al éxito logrado el año pasado, se va a organizar la que han dado en llamar la 'Sansi', dedicada a niños y niñas de 5 a 11 años que durante toda la mañana, desde las 10.00 a las 13.00 horas, en La Glorieta, tendrán su espacio para celebrar distintas actividades relacionadas con el atletismo, como saltos, lanzamientos y carreras para que ellos también su unan a sus padres y familiares y se sumen a una despedida de año de lo más deportivo. Lo niños y niñas que están inscritos, en torno a los 400, tendrán su premio consistente en una medalla conmemorativa, así como trofeos para los tres primeros de las categorías benjamines, alevines e infantiles.