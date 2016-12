El Tarnobrzeg polaco, siguiente rival del UCAM Cartagena en la Champions

Jugar en Cuartos de Final de una competición europea no es nada sencillo se trate del deporte que se trate. Las chicas del tenis de mesa cartagenero tienen una nueva oportunidad de seguir siendo, como vienen haciendo desde muchos años, las mejores embajadoras de la ciudad portuaria en Europa.

Siendo un deporte de los considerados minoritarios, las chicas de Adriana Zamfir son las más laureadas del país y las representantes de los valores de esfuerzo y ambición que precisa la práctica profesional. Cada año compiten por vencer en tres competiciones, sin olvidar los compromisos internacionales de las jugadoras a nivel individual que aprietan todavía más el calendario.

Pase lo que pase en la siguiente ronda será un éxito, aunque el ser segundas de grupo les cruza con el potente Tarnobrzeg polaco. Se trata del rival que el año pasado apeó al equipo de estar en la gran final de la máxima competición continental y luchar por un título histórico.

El equipo polaco fue el verdugo de las de Adriana Zamfir en las semifinales del pasado curso europeo

En la competición casera el camino es bueno para las chicas y también para los chicos. «Estamos en la senda. La Liga ha llegado al parón con el femenino y el masculino liderando que debe ser una gran noticia para el deporte de la ciudad. Se están haciendo bien los deberes», explica Enrique Pérez Miras.

El responsable de la sección de tenis de mesa de la UCAM reconoce que en cuanto a la competición de la Champions, no tendrán el mejor rival, pero la lucha por volver a estar en las semifinales está asegurada. «Ya a estas alturas de la competición solo quedan los mejores y son todos rivales importantes. Nuestro objetivo europeo este año era ser primeras de grupo y no lo hemos conseguido y de los rivales que había era de los que menos queríamos porque su tipo de juego no nos va bien como se pudo ver el año pasado. El destino nos ha deparado que nos enfrentemos en Cuartos de Final y a ver si les podemos ganar. De no poder hacerlo, no pasará nada porque un año más hemos estado entre los mejores y consolidándonos ahí. Eso es lo importante para nosotros», reconoce Pérez Miras.

Primero en casa

El primer objetivo será conseguir un resultado positivo en casa para poder viajar a Polonia con ilusiones de poder pasar a estar entre los cuatro mejores equipos del continente europeo. La vuelta se disputará en la primera quincena del mes de febrero en casa del potente rival. El equipo polaco sabe bien lo que es perder finales de la ETTU ante el representante cartagenero. En el año 2010 por ejemplo fueron derrotadas por un UCAM que conseguía un triplete de muchísimo mérito. Lo sufrió en varios años consecutivos, pero el año pasado demostró mucha solvencia y en la ida ganó en Cartagena 1-3 y el mismo resultado se produjo en tierras polacas dándoles el pase a la final ante el equipo de Berlín y dejando al UCAM a un paso del sueño europeo.

Mucha experiencia

Tal y como cuenta la web de la federación de tenis de mesa, en las filas del equipo que será rival de las universitarias, como jugadora más destacada está la alemana Ying Han que ocupa el puesto número 8 del ranking mundial y número 1 de Europa. Entre otras jugadoras, el Tarnobrzeg cuenta además con la polaca Qian Li, número 38 del ranking mundial y la bielorrusa Viktoria Pavlovich, que ocupa actualmente el puesto número 54 en el ranking mundial.

En la plantilla del UCAM Cartagena, que dirige Adriana Zamfir, estarán la taiwanesa Cheng I-Ching, número 7 del mundo, la sueca Matilda Ekholm, número 40, la ucraniana Tetyana Bilenko, número 56 del ranking mundial, Maria Xiao, número 101, Wang Zhipei y también Iulia Necula.

El de ida será un partido de mucha expectación y el club buscará el mejor ambiente para que las universitarias se sientan cómodas y fuertes en casa. Lo fundamental es llegar con opciones a tierras polacas.

En cuanto a la competición casera, el retorno será el 14 de enero fuera de casa. Se tendrán que medir al Oroso Abanca que lleva cinco victorias y cinco derrotas y está lejos de los registros de un UCAM que cuenta sus partidos por victorias en el primer tramo de la Liga, aunque tan solo ha disputado siete partidos hasta la fecha.

Por su parte, el equipo masculino regresará ese fin de semana con un desplazamiento doble. Son los líderes con solo un encuentro perdido en la competición.